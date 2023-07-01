Краснодарский оперштаб: пробка на въезде на Крымский мост в Тамани увеличилась до 9 км

Пробка на въезде на Крымский мост в Тамани увеличилась до 9 км

Возникновение пробки в минтрансе связали с началом отпускного сезона: стало больше машин, люди везут много вещей, и поэтому досмотр при въезде на мост занимает больше времени. С утра длина пробки составляла 5 км, теперь — уже 9 км

Фото: opershtab23 / Telegram

Длина пробки на подъезде к Крымскому мосту в Темрюкском районе Краснодарского края выросла до 9 км, сообщает оперштаб региона. Минтранс Крыма ранее оценивал протяженность пробки в 5 км.

«Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района», — сказано в сообщении.

Водителей попросили закладывать время в пути на прохождение досмотра, длительность которого «напрямую зависит от количества провозимых вещей».

В «Упрдор Тамань» РБК сообщали, что из-за роста числа машин, направляющихся в Крым, количество постов и смен для проведения проверок увеличили. Водителей также просили «заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки».

У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка Общество

В последнее время в данном районе чаще стали возникать пробки. Глава минтранса Крыма Николай Лукашенко 29 июня сообщал, что длина пробки на автоподходе к мосту составила 4 км, ожидание досмотра длилось до двух часов. Минтранс отмечал, что заторы образуются на фоне сезона отпусков.

Обязательные досмотры на въезде на мост проводятся в связи с усилением мер безопасности после взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года. Тогда взорвался грузовик, начался пожар, повреждения получили автомобильные и железнодорожные пролеты. Погибли четыре человека.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК «Терроризм». ФСБ заявила, что организаторами взрыва были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Были задержаны не менее восьми человек, причастных к произошедшему, среди них были граждане России, Украины и Армении. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Киев атаку «не заказывал».

Запуск движения по всем полосам автомобильной части после ремонта произошел в феврале, работы на железнодорожной части завершили в мае.