Пробка перед Крымским мостом увеличилась вдвое

Минтранс Крыма сообщил о пробке в 6,5 км со стороны Краснодарского края в сторону моста

Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края к 8 утра достигла 6,5 км, сообщил глава Минтранса полуострова Николай Лукашенко в телеграм-канале. За два часа до этого затор уменьшился до 3 км.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край- Республика Крым по состоянию на 08:00 пробка до 6,5 км, время ожидания до 3 часов. Маршрут через Крымский мост Республика Крым-Краснодарский край по состоянию на 08:00 пробки нет», — написал он.

Пробку перед мостом со стороны Крыма полностью устранили к 6 утра.

У въезда на Крымский мост образовалась огромная пробка из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось в связи с началом отпускного сезона, сообщали в Росавтодоре. 29 июня глава крымского Минтранса Лукашенко заявил, что пробка растянулась на 4 км. По его словам, причиной стали неблагоприятные погодные условия и обильные осадки, из-за чего водителям приходилось ждать досмотра до двух часов.

Утром 1 июля длина пробки у моста составила 5 км, но к 15:25 она достигла 9 км.