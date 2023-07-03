Во Франции вынесли первые приговоры за участие в беспорядках

Первых трех участников массовых беспорядков во Франции приговорили к тюремному заключению — суд в Гренобле назначил им от трех до четырех месяцев лишения свободы, передает корреспондент France Bleu.

Всего перед судом предстали около 30 человек, большинство из них были задержаны за грабежи. Для проведения процессов открыли два судебных зала, заседания в них шли одновременно. К тюремным срокам приговорили уроженцев Туниса, Алжира и Марокко. Их обвинили в краже обуви и одежды.

По данным министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, в ходе беспорядков по всей стране были разбиты, разграблены или сожжены минимум 12 торговых центров, 200 супермаркетов, 250 табачных лавок, 250 банковских отделений, а также множество заведений быстрого питания, магазинов одежды и спортивных товаров.

Беспорядки во Франции продолжаются с 28 июня: поводом стала гибель 17-летнего подростка алжирского происхождения, которого застрелил полицейский в парижском пригороде Нантер. Погромы охватили Париж, Марсель, Лион, Канны и другие крупные города страны. Участники беспорядков поджигают мусорные баки, здания и автомобили, громят и грабят магазины.

С ночь 1 на 2 июля во Франции были задержаны 719 человек, пострадали 45 сотрудников полиции. Часть задержанных — несовершеннолетние. Глава Минюста страны Эрик Дюпон-Моретти заявил, что родителей, которые допускают участие своих детей в беспорядках, следует привлечь к ответственности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не стал объявлять чрезвычайное положение в стране. Как пишет Le Monde, он пытается найти баланс между жестким ответом на беспорядки и опасениями вызвать еще более резкую реакцию общественности.