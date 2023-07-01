Среди участников беспорядков во Франции после убийства 17-летнего юноши полицейским — много несовершеннолетних, они составили до 30% задержанных. Минюст страны предупредил, что их родителям могут грозить крупные штрафы и тюрьма

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Родителей, которые не выполняют свои обязанности и допускают участие своих детей в беспорядках во Франции, следует привлечь к ответственности, заявил глава Минюста страны Эрик Дюпон-Моретти, передает TF1info.

«Родителям, которые не интересуются своими детьми, которые оставляют их гулять по ночам, зная, куда они идут, <...> им грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.», — предупредил он.

Дюпон-Моретти рассказал, что более 30% задержанных накануне в ходе беспорядков — это несовершеннолетние, сообщает BFMTV. Источник телеканала ранее говорил, что полиция задержала много молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, кроме того, в беспорядках участвовали и подростки младшего возраста — 12–14 лет.

По словам министра, подростки постарше действуют в группах по 30–50 человек, они хорошо организованы, строят баррикады, используют для коммуникации WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, деятельность которой была признана в России экстремистской и запрещена), Telegram, Snapchat. Министр юстиции предупредил, что тех, кто использует соцсети для подстрекательства к беспорядкам, найдут и накажут.

Беспорядки во Франции продолжаются с ночи на 28 июня. Их причиной стало убийство полицейским 17-летнего Наэля М. из алжирско-марокканской семьи, которое произошло 27 июня в Нантере, западном пригороде Парижа. Это случилось после того, как юноша, находившийся за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе на большой скорости, не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу. Погибшего похоронили 1 июля.

Протесты охватили почти всю страну — трудная ситуация сложилась в Париже, Марселе, Лионе. За ночь с 30 июня на 1 июля были задержаны более 1,3 тыс. человек. Как сообщил министр экономики Брюно Ле Мэр, в ходе беспорядков пострадали свыше 200 супермаркетов, 12 торговых центров, 250 банковских отделений и других магазинов, кафе и подобных точек. Они были разбиты, разграблены или сожжены.

Президент страны Эмманюэль Макрон назвал убийство юноши «непростительным». Из-за происходящего он отменил свой визит в Германию, который должен был проходить с 2 по 4 июля.

Глава государства отмечал, что в разрастании беспорядков большую роль сыграли соцсети. По его словам, власти страны ожидают от администраторов удаления наиболее враждебных заявлений и раскрытия личных данных тех, кто «использует социальные сети для призывов к беспорядкам и актам насилия».