Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Глава ЦРУ увидел возможность для вербовки шпионов в России Политика, 21:44
«РИА Новости» узнало о пресечении попытки ВСУ наступать в ДНР Политика, 21:32
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:11
В работе Twitter в США произошел сбой Технологии и медиа, 21:09
В Georgian Airways призвали Грузию зеркально ответить на санкции Украины Политика, 21:07
Пробка перед Крымским мостом сократилась до 7 км Общество, 20:54
Белый дом «умеренно поддержал» идею модифицировать солнечные лучи Политика, 20:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Петр Ян объяснил отказ заменить экс-чемпиона UFC в бою с Марлоном Верой Спорт, 20:50
Воздушный шар с людьми на борту упал в Махачкале Общество, 20:34
Российский лидер рейтинга лучших свободных агентов НХЛ нашел новый клуб Спорт, 20:32
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 20:28
Минюст Франции пригрозил тюрьмой родителям детей — участников беспорядков Политика, 20:26
SpaceX вывела на орбиту телескоп для изучения темной материи Технологии и медиа, 20:11
Самую влиятельную должность в ЦБ Китая занял экс-сотрудник Гарварда Финансы, 20:01
Политика ,  
0 

Минюст Франции пригрозил тюрьмой родителям детей — участников беспорядков

Глава Минюста Франции пригрозил тюрьмой родителям подростков, участвующих в беспорядках
Среди участников беспорядков во Франции после убийства 17-летнего юноши полицейским — много несовершеннолетних, они составили до 30% задержанных. Минюст страны предупредил, что их родителям могут грозить крупные штрафы и тюрьма
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Родителей, которые не выполняют свои обязанности и допускают участие своих детей в беспорядках во Франции, следует привлечь к ответственности, заявил глава Минюста страны Эрик Дюпон-Моретти, передает TF1info.

«Родителям, которые не интересуются своими детьми, которые оставляют их гулять по ночам, зная, куда они идут, <...> им грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.», — предупредил он.

Дюпон-Моретти рассказал, что более 30% задержанных накануне в ходе беспорядков — это несовершеннолетние, сообщает BFMTV. Источник телеканала ранее говорил, что полиция задержала много молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, кроме того, в беспорядках участвовали и подростки младшего возраста — 12–14 лет.

По словам министра, подростки постарше действуют в группах по 30–50 человек, они хорошо организованы, строят баррикады, используют для коммуникации WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, деятельность которой была признана в России экстремистской и запрещена), Telegram, Snapchat. Министр юстиции предупредил, что тех, кто использует соцсети для подстрекательства к беспорядкам, найдут и накажут.

Беспорядки во Франции продолжаются с ночи на 28 июня. Их причиной стало убийство полицейским 17-летнего Наэля М. из алжирско-марокканской семьи, которое произошло 27 июня в Нантере, западном пригороде Парижа. Это случилось после того, как юноша, находившийся за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе на большой скорости, не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу. Погибшего похоронили 1 июля.

Протесты охватили почти всю страну — трудная ситуация сложилась в Париже, Марселе, Лионе. За ночь с 30 июня на 1 июля были задержаны более 1,3 тыс. человек. Как сообщил министр экономики Брюно Ле Мэр, в ходе беспорядков пострадали свыше 200 супермаркетов, 12 торговых центров, 250 банковских отделений и других магазинов, кафе и подобных точек. Они были разбиты, разграблены или сожжены.

Читайте на РБК Pro
Сотрудник уехал из страны. Как продолжить платить ему по закону
Юридический статус для блогеров: как предотвратить проблемы с налогами
Как россиянину купить квартиру в Европе в условиях санкций
Как руководитель рушит личный бренд, а вместе с ним и репутацию компании

Президент страны Эмманюэль Макрон назвал убийство юноши «непростительным». Из-за происходящего он отменил свой визит в Германию, который должен был проходить с 2 по 4 июля.

Глава государства отмечал, что в разрастании беспорядков большую роль сыграли соцсети. По его словам, власти страны ожидают от администраторов удаления наиболее враждебных заявлений и раскрытия личных данных тех, кто «использует социальные сети для призывов к беспорядкам и актам насилия».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Франция беспорядки
Материалы по теме
На борьбу с беспорядками во Франции бросят бронемашины и элитную полицию
Политика
Макрон перенес визит в Германию из-за беспорядков во Франции
Политика
Жители Франции — о причинах беспорядков и обстановке в стране. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter