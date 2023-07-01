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Пробка перед Крымским мостом сократилась до 7 км

Минтранс Крыма: пробка перед Крымским мостом сократилась до 7 км
Фото: opershtab23 / Telegram
Фото: opershtab23 / Telegram

Длина пробки на подъезде к Крымскому мосту в Темрюкском районе Краснодарского края сократилась до 7 км, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в телеграм-канале.

«По состоянию на 20:00 пробка 7 км, время ожидания — до 4 часов», — написал Лукашенко.

Пробка перед Крымским мостом сократилась до 7 км
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Утром длина пробки у моста составляла 5 км. Примерно к 15:25 она достигла 9 км, сообщал оперштаб Краснодарского края. Очередь к мосту со стороны Крыма к 20:00 растянулась на 500 м, время ожидания составляет 40 минут.

Пробка у Крымского моста образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона, сообщали в Росавтодоре. Для разрешения ситуации в досмотровом пункте увеличили число сотрудников и усилили контроль за их работой, заявлял Лукашенко.

29 июня глава минтранса сообщал об образовании очереди на мосту со стороны Крыма, пробка тогда растянулась на 4 км. Причиной он назвал неблагоприятные погодные условия, обильные осадки. Водителям пришлось ждать досмотра до двух часов.

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Попасть на Крымский полуостров можно альтернативным наземным маршрутом или с помощью паромной переправы. Первый пролегает от Таганрога Ростовской области до Джанкоя Республики Крым. Ориентировочное время в пути — семь часов.

Теги
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