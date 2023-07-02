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На Крымском мосту со стороны полуострова устранили пробку

Глава Минтранса Крыма Лукашенко: пробку на Крымском мосту со стороны полуострова устранили

На Крымском мосту со стороны полуострова полностью устранили очередь из автомобилей. Об этом сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.

«Маршрут через Крымский мост, Республика Крым — Краснодарский край, по состоянию на 06:00 пробки нет», — написал Лукашенко. При этом у въезда на Крымский мост со стороны Краснодарского края очередь из машин сократилась до 3 км с 5 км, время ожидания — до 1,5 часов.

У въезда на Крымский мост образовалась огромная пробка из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось в связи с началом отпускного сезона, сообщали в Росавтодоре. 29 июня Лукашенко заявил, что пробка растянулась на 4 км. По его словам, причиной стали неблагоприятные погодные условия и обильные осадки, из-за чего водителям приходилось ждать досмотра до двух часов.

Утром 1 июля длина пробки у моста составила 5 км, но к 15:25 она достигла 9 км.

В ночь с 1 на 2 июля пробка из автомобилей со стороны Кубани сократилась на 5 км, время ожидания было до трех часов. К полночи ситуация не изменилась, при этом по маршруту через Крымский мост в сторону Краснодарского края пробка составляла всего 300 м, а время ожидания — 20 минут.

Теги
пробка Крымский мост Крым Минтранс
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