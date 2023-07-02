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На пункте пропуска на Крымский мост увеличили число постов досмотра

Минтранс предупредил об увеличении числа постов досмотра на Крымском мосту
Фото: opershtab23 / Telegram
Фото: opershtab23 / Telegram

На пункте пропуска при въезде на Крымский мост увеличили количество постов досмотра транспорта, сообщается в телеграм-канале правительства полуострова.

«Как сообщили в Минтрансе Крыма, с утра часть работников перераспределены с Крымской стороны на Краснодарскую. При постоянно прибывающем транспорте на данный момент остановился рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ», — говорится в сообщении.

На пункте пропуска на Крымский мост увеличили число постов досмотра
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Утром 1 июля власти полуострова сообщили, что у Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась пятикилометровая пробка, из-за чего время ожидания досмотра превысило два часа. Вечером того же дня длина пробки выросла до 9 км, тогда же увеличили количество постов для проведения проверок. Затем очередь стала постепенно сокращаться, и в ночь на 2 июля пробку устранили, однако утром она вновь выросла и достигла 6,5 км.

Пробка у Крымского моста образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона, объясняли в Росавтодоре.

Теги
Крым Крымский мост досмотр пункты пропуска Минтранс
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