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Во Франции число задержанных за ночь участников погромов превысило 1300

Во Франции за четвертую ночь задержали 1311 участников беспорядков
Накануне вечером участники погромов опустошили оружейный склад в Марселе. Ночью в Лансе разграбили книжный магазин, а в Лотарингии сожгли рестораны McDonald’s. Страну охватили беспорядки после убийства подростка полицейским
Фото: Juan Medina / Reuters
Фото: Juan Medina / Reuters

За четвертую ночь беспорядков во Франции задержаны 1311 человек, из них 406 — в Париже, сообщает BFMTV.

Французские города, включая столицу с пригородами, Марсель, Лион, Тулузу, Лилль, Канны, охватили беспорядки и стычки с силовиками, после того как полицейский застрелил 17-летнего Наэля М., алжирца по происхождению. 1 июня в парижском пригороде Нантер, где и начались погромы, перекинувшиеся затем на всю страну, должны пройти похороны убитого.

Участники беспорядков поджигают мусорные баки, здания и автомобили, громят и грабят магазины. Накануне вечером опустошили оружейный склад в Марселе. Ночью в Лансе разграбили книжный магазин, в Лотарингии сожгли рестораны McDonald’s. В Персане сгорела ратуша. Силовики отвечают слезоточивым газом. По меньшей мере трое полицейских получили ранения из дробовика, передает телеканал.

Во Франции число задержанных за ночь участников погромов превысило 1300
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Президенту Франции Эмманюэлю Макрону пришлось прервать участие в саммите ЕС в Брюсселе и срочно вернуться в Париж. Он пока не стал объявлять чрезвычайное положение в стране. Однако власти решили приостановить работу общественного транспорта, а полиция задействует бронетехнику.

Беспорядки во Франции после гибели подростка. Фоторепортаж
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