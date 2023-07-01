Во Франции число задержанных за ночь участников погромов превысило 1300
За четвертую ночь беспорядков во Франции задержаны 1311 человек, из них 406 — в Париже, сообщает BFMTV.
Французские города, включая столицу с пригородами, Марсель, Лион, Тулузу, Лилль, Канны, охватили беспорядки и стычки с силовиками, после того как полицейский застрелил 17-летнего Наэля М., алжирца по происхождению. 1 июня в парижском пригороде Нантер, где и начались погромы, перекинувшиеся затем на всю страну, должны пройти похороны убитого.
Участники беспорядков поджигают мусорные баки, здания и автомобили, громят и грабят магазины. Накануне вечером опустошили оружейный склад в Марселе. Ночью в Лансе разграбили книжный магазин, в Лотарингии сожгли рестораны McDonald’s. В Персане сгорела ратуша. Силовики отвечают слезоточивым газом. По меньшей мере трое полицейских получили ранения из дробовика, передает телеканал.
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону пришлось прервать участие в саммите ЕС в Брюсселе и срочно вернуться в Париж. Он пока не стал объявлять чрезвычайное положение в стране. Однако власти решили приостановить работу общественного транспорта, а полиция задействует бронетехнику.