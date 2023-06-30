Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 16:27
Во Франции выведут на улицы бронетехнику для подавления беспорядков Политика, 19:49
Почему тревел-туры вновь набирают популярность Стиль, 19:48
Магазины, кафе и другие услуги: кварталы рядом с торговыми центрами РБК и ПИК, 19:45
Куда сходить в июле: выставки, лекции и концерты Life, 19:32
После стрельбы в аэропорту Кишинева завели дело о теракте Общество, 19:25
Состоялся предпремьерный показ фильма «Club 500: сработало» Пресс-релиз, 19:25
В «Ренессанс Капитале» ухудшили прогноз по рублю до ₽80 к концу года Инвестиции, 19:15
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«МегаФон» поможет обеспечить безопасное судоходство в Камском бассейне​ Пресс-релиз, 19:05
Топ событий на СПБ Бирже: «застрявшие» дивиденды, рекорды Apple и лиры РБК Инвестиции, 19:01
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 19:00
Путин обсудил с Моди Украину, ЧВК «Вагнер» и торговлю Политика, 19:00
МОК отреагировал на запрет россиянам участвовать в турнирах в Чехии Спорт, 18:49
ВСУ поручили усилить северное направление после ухода ЧВК в Белоруссию Политика, 18:49
Медведев оценил реакцию Запада на события с ЧВК цитатой из Гоголя Политика, 18:34
Политика ,  
0 

Во Франции выведут на улицы бронетехнику для подавления беспорядков

Премьер Франции Борн объявила о развертывании бронетехники для подавления беспорядков
Французская жандармерия может задействовать при подавлении беспорядков до 18 бронемашин. Региональным властям поручили ограничить работу общественного транспорта и запретить продажу пиротехники и воспламеняющихся веществ
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французская жандармерия задействует бронетехнику из-за массовых беспорядков в стране, сообщает AFP со ссылкой на премьер-министра Элизабет Борн.

Как уточняет BFM, всего будут развернуты четыре машины Centaur и 14 бронированных колесных машин. Издание Le Parisien отмечает, что ранее к подавлению беспорядков привлекали технику полицейского подразделения RAID.

Борн объявила также, что в стране временно отменили массовые мероприятия. Ранее от их проведения отказались регионы, наиболее пострадавшие от беспорядков. Например, на стадионе «Стад де Франс«в парижском пригороде Сен-Дени аннулировали два концерта певицы Милен Фармер.

Во Франции вводят и другие ограничения: глава МВД Жеральд Дарманен попросил региональные власти приостановить движение автобусов и трамваев после 21:00 по всей стране. Он также поручил префектам запретить продажу и перевозку пиротехники, канистр с горючим, другими воспламеняющимися жидкостями и вредными химическими веществами.

Беспорядки во Франции после гибели подростка. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В городе Рони-су-Буа (регион Иль-де-Франс, примерно 10 км на восток от Парижа) ввели комендантский час с 22:00 до 4:00, он будет действовать до вторника, 4 июля.

Массовые беспорядки идут с ночи 28 июня. За день до этого в Нантере, восточном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего Наэля М., который отказался подчиниться приказу дорожной полиции остановить машину. Стрелявшего полицейского взяли под стражу. По данным властей, пострадали более 200 полицейских, число задержанных превысило 870 человек.

Читайте на РБК Pro
Муж постоянно в компьютерных играх. Как сохранить отношения
Инфляция всерьез и надолго: смогут ли центробанки сдержать рост цен
Как в погоне за прибылью Reddit распугал всех пользователей
«Педагоги» из прошлого: когда логопед может усугубить проблему ребенка
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франция беспорядки бронетехника жандармерия
Материалы по теме
МВД Франции потребовало комендантский час для транспорта из-за протестов
Политика
Макрон покинул саммит ЕС из-за беспорядков во Франции
Политика
В Брюсселе вслед за Францией вспыхнули уличные беспорядки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter