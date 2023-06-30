Во Франции выведут на улицы бронетехнику для подавления беспорядков

Французская жандармерия может задействовать при подавлении беспорядков до 18 бронемашин. Региональным властям поручили ограничить работу общественного транспорта и запретить продажу пиротехники и воспламеняющихся веществ

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французская жандармерия задействует бронетехнику из-за массовых беспорядков в стране, сообщает AFP со ссылкой на премьер-министра Элизабет Борн.

Как уточняет BFM, всего будут развернуты четыре машины Centaur и 14 бронированных колесных машин. Издание Le Parisien отмечает, что ранее к подавлению беспорядков привлекали технику полицейского подразделения RAID.

Борн объявила также, что в стране временно отменили массовые мероприятия. Ранее от их проведения отказались регионы, наиболее пострадавшие от беспорядков. Например, на стадионе «Стад де Франс«в парижском пригороде Сен-Дени аннулировали два концерта певицы Милен Фармер.

Во Франции вводят и другие ограничения: глава МВД Жеральд Дарманен попросил региональные власти приостановить движение автобусов и трамваев после 21:00 по всей стране. Он также поручил префектам запретить продажу и перевозку пиротехники, канистр с горючим, другими воспламеняющимися жидкостями и вредными химическими веществами.

В городе Рони-су-Буа (регион Иль-де-Франс, примерно 10 км на восток от Парижа) ввели комендантский час с 22:00 до 4:00, он будет действовать до вторника, 4 июля.

Массовые беспорядки идут с ночи 28 июня. За день до этого в Нантере, восточном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего Наэля М., который отказался подчиниться приказу дорожной полиции остановить машину. Стрелявшего полицейского взяли под стражу. По данным властей, пострадали более 200 полицейских, число задержанных превысило 870 человек.