Макрон перенес визит в Германию из-за беспорядков во Франции

Макрон перенес намеченный на 2–4 июля визит в Германию из-за беспорядков во Франции

Эмманюэль Макрон (Фото: Michel Euler / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон перенес намеченный на 2–4 июля визит в Берлин, сообщила канцелярия президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Президент Франции Макрон сегодня поговорил по телефону с федеральным президентом Штайнмайером и проинформировал о ситуации в своей стране. Президент Макрон попросил отложить запланированный государственный визит в Германию», — говорится в сообщении канцелярии.

Беспорядки во Франции продолжаются с 28 июня: поводом стала гибель 17-летнего подростка алжирского происхождения, которого застрелил полицейский в парижском пригороде Нантер. Погромы охватили Париж, Марсель, Лион, Канны и другие крупные города страны. Участники беспорядков поджигают мусорные баки, здания и автомобили, громят и грабят магазины.

Полиция применяет слезоточивый газ и задействует бронемашины. Власти приостановили работу общественного транспорта. За четвертую ночь беспорядков в стране задержали 1311 человек, 406 из них — в Париже.

Из-за беспорядков Макрону пришлось прервать участие в саммите ЕС в Брюсселе и срочно вернуться в Париж. Он пока не стал объявлять чрезвычайное положение в стране. Как пишет Le Monde, Макрон пытается найти баланс между жестким ответом на беспорядки и опасениями вызвать еще более резкую реакцию общественности.