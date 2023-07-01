В ходе массовых беспорядков во Франции за минувшую ночь задержали 994 человека

Почти тысячу человек за ночь задержали во время беспорядков во Франции

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В ходе беспорядков во Франции за ночь задержали 994 человека. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.

Во Франции с ночи 28 июня продолжаются беспорядки. За день до этого в Нантере, восточном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего выходца из Алжира Наэля М., который отказался подчиниться приказу дорожной полиции остановить машину. Стрелявшего полицейского арестовали.

Во время протестов пострадали более 200 полицейских. Среди манифестантов есть один погибший: молодой человек в городе Ле-Пети-Кевийи (пригород Руана) упал с крыши магазина и разбился насмерть.

Президент Эмманюэль Макрон 30 июня отменил пресс-конференцию в Брюсселе и вернулся в Париж. Премьер-министр Элизабет Борн сообщила, что власти задействуют бронетехнику против протестующих.

Власти пока отказываются вводить в стране чрезвычайное положение, которое наделило бы их дополнительными полномочиями. Как пишет Le Monde, Макрон пытается найти баланс между жестким ответом на беспорядки и опасениями вызвать еще более резкую реакцию общественности.