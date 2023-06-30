Беспорядки во Франции после гибели подростка. Фоторепортаж

На фото — Муния, матьподростка, убитого полицией, машет толпе во время марша памяти ее сына Наэля М. 29 июня 2023 года, Нантер, восточный пригород Парижа.

27 июня автомобиль 17-летнего Наэля М. (его полное имя власти не раскрывают) был остановлен полицейскими за нарушение правил движения. Патрульные стояли с оружием наготове. Вместо того, чтобы выйти из машины, подросток нажал на газ — и один из полицейских выстрелил. По предварительным данным, пуля попала водителю в левую часть груди, он вскоре умер. Стрелявший сотрудник правоохранительных органов был помещен под стражу по подозрению в умышленном убийстве