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Беспорядки во Франции после гибели подростка. Фоторепортаж

Во Франции третий день продолжаются беспорядки, начавшиеся после гибели 17-летнего подростка — он был застрелен дорожной полицией после того, как не подчинился требованию остановиться. Протестующие поджигают машины и полицейские участки, забрасывают полицейских фейерверками. МВД сообщило о задержании 667 человек, 249 полицейских пострадали за прошедшую ночь. Как развиваются события — в фоторепортаже РБК
На фото&nbsp;&mdash; Муния, матьподростка, убитого полицией, машет толпе во время марша памяти ее сына Наэля М. 29 июня 2023 года,&nbsp;Нантер, восточный&nbsp;пригород&nbsp;Парижа. 27 июня автомобиль 17-летнего Наэля М. (его полное имя власти не раскрывают) был остановлен полицейскими за нарушение правил движения. Патрульные&nbsp;стояли с оружием наготове. Вместо того, чтобы выйти из машины, подросток нажал на газ&nbsp;&mdash; и&nbsp;один из полицейских выстрелил. По предварительным данным, пуля попала водителю в левую часть груди, он вскоре умер. Стрелявший сотрудник правоохранительных органов был помещен под стражу по подозрению в&nbsp;умышленном&nbsp;убийстве
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

На фото — Муния, матьподростка, убитого полицией, машет толпе во время марша памяти ее сына Наэля М. 29 июня 2023 года, Нантер, восточный пригород Парижа.

27 июня автомобиль 17-летнего Наэля М. (его полное имя власти не раскрывают) был остановлен полицейскими за нарушение правил движения. Патрульные стояли с оружием наготове. Вместо того, чтобы выйти из машины, подросток нажал на газ — и один из полицейских выстрелил. По предварительным данным, пуля попала водителю в левую часть груди, он вскоре умер. Стрелявший сотрудник правоохранительных органов был помещен под стражу по подозрению в умышленном убийстве

На фото&nbsp;&mdash; цветы в память о погибшем в Нантере. Прокуратура Нантера возбудила два дела. Первое связано с отказом подчиниться требованиям полиции и &laquo;попыткой убийства представителя власти&raquo;. Второе было заведено против полицейского, который выстрелил&nbsp;&mdash; его подозревают в умышленном убийстве. По данным Reuters, гибель Наэля М. от рук полиции стала третьим таким случаем во Франции в 2023 году; в 2022-м полиция стреляла в остановленных водителей 13 раз
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

На фото — цветы в память о погибшем в Нантере.

Прокуратура Нантера возбудила два дела. Первое связано с отказом подчиниться требованиям полиции и «попыткой убийства представителя власти». Второе было заведено против полицейского, который выстрелил — его подозревают в умышленном убийстве. По данным Reuters, гибель Наэля М. от рук полиции стала третьим таким случаем во Франции в 2023 году; в 2022-м полиция стреляла в остановленных водителей 13 раз

На фото&nbsp;&mdash; баннер с требованием справедливости для Наэля М. В ночь на 28 июня в Нантере начались беспорядки. В&nbsp;нескольких сотнях метров от дома погибшего были разбиты автобусные остановки и подожжены мусорные баки. Также в центре района поднялся столб дыма от пожара на строительной площадке. Полиция, чтобы разогнать толпу, применила&nbsp;слезоточивый газ
Фото: Denis Thaust / SOPA Images / Sipa USA / Reuters

На фото — баннер с требованием справедливости для Наэля М.

В ночь на 28 июня в Нантере начались беспорядки. В нескольких сотнях метров от дома погибшего были разбиты автобусные остановки и подожжены мусорные баки. Также в центре района поднялся столб дыма от пожара на строительной площадке. Полиция, чтобы разогнать толпу, применила слезоточивый газ

На фото&nbsp;&mdash; протестующие в Нантере 29 июня Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter выразил солидарность с родными и близкими погибшего. 29 июня он потребовал в кратчайшие сроки предоставить результаты расследования инцидента в Нантере и назвал&nbsp;убийство&nbsp;&laquo;необъяснимым, непростительным&raquo;.
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

На фото — протестующие в Нантере 29 июня

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter выразил солидарность с родными и близкими погибшего. 29 июня он потребовал в кратчайшие сроки предоставить результаты расследования инцидента в Нантере и назвал убийство «необъяснимым, непростительным».

Столкновения с полицией произошли после марша памяти, состоявшегося 29 июня в Нантере (на фото). Марш возглавила мать погибшего. Протесты также были в других городах&nbsp;&mdash; Лионе, Дижоне, Тулузе.&nbsp;Беспорядки и столкновения были и в Марселе, пишет La Provence. Там напали на туристический автобус, а также разбили фасад библиотеки. На некоторых улицах горят мусорные баки
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

Столкновения с полицией произошли после марша памяти, состоявшегося 29 июня в Нантере (на фото). Марш возглавила мать погибшего. Протесты также были в других городах — Лионе, Дижоне, Тулузе. Беспорядки и столкновения были и в Марселе, пишет La Provence. Там напали на туристический автобус, а также разбили фасад библиотеки. На некоторых улицах горят мусорные баки

Протестующие поджигали&nbsp;автобусы и автомобили, нападали на полицейские участки,&nbsp;здания магазинов и отделения банков. В некоторых районах были&nbsp;случаи вандализма. В Нантере была прервана работа общественного транспорта
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

Протестующие поджигали автобусы и автомобили, нападали на полицейские участки, здания магазинов и отделения банков. В некоторых районах были случаи вандализма. В Нантере была прервана работа общественного транспорта

На фото&nbsp;&mdash; Нантер, 29 июня Около 2 тыс. сотрудников полиции были переброшены в Париж и его пригороды для усиления, позднее был мобилизован спецназ. В ночь с 29 по 30 июня сообщалось о мобилизации 40 тыс. полицейских по всей стране
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

На фото — Нантер, 29 июня

Около 2 тыс. сотрудников полиции были переброшены в Париж и его пригороды для усиления, позднее был мобилизован спецназ. В ночь с 29 по 30 июня сообщалось о мобилизации 40 тыс. полицейских по всей стране

Беспорядки также затронули Бельгию, где протестующие выступили в знак солидарности с митингующими во Франции. На фото&nbsp;&mdash; столкновения с полицией 29 июня в квартале Аннисенс, Брюссель. Движение общественного транспорта там было приостановлено. Было задержано 63 человека, сообщает&nbsp;издание RTBF
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Беспорядки также затронули Бельгию, где протестующие выступили в знак солидарности с митингующими во Франции. На фото — столкновения с полицией 29 июня в квартале Аннисенс, Брюссель. Движение общественного транспорта там было приостановлено. Было задержано 63 человека, сообщает издание RTBF

За три дня беспорядков во Франции, поводом для которых стало убийство полицейским 17-летнего подростка, были задержаны 667 человек, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в Twitter. Пострадали 249 правоохранителей. Президент Эмманюэль Макрон прервал&nbsp;визит в Брюссель, где проходил саммит ЕС, и направился во Францию. Власти рассматривают все варианты для восстановления порядка, в том числе введение чрезвычайного положения, заявила премьер Элизабет Борн.
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

За три дня беспорядков во Франции, поводом для которых стало убийство полицейским 17-летнего подростка, были задержаны 667 человек, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в Twitter. Пострадали 249 правоохранителей.

Президент Эмманюэль Макрон прервал визит в Брюссель, где проходил саммит ЕС, и направился во Францию. Власти рассматривают все варианты для восстановления порядка, в том числе введение чрезвычайного положения, заявила премьер Элизабет Борн.

Последствия беспорядков 30 июня в коммуне&nbsp;Рубе на севере Франции. Там было подожжено несколько зданий в районе железнодорожной станции &nbsp;
Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Последствия беспорядков 30 июня в коммуне Рубе на севере Франции. Там было подожжено несколько зданий в районе железнодорожной станции
 

Сожженные во время протестов в Рубе автомобили, 30 июня &nbsp;

Сожженные во время протестов в Рубе автомобили, 30 июня
 

Теги
мультимедиа Франция протесты Париж гибель полиция беспорядки Эмманюэль Макрон
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В ходе беспорядков во Франции задержали 667 человек
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