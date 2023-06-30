Беспорядки во Франции после гибели подростка. Фоторепортаж
Во Франции третий день продолжаются беспорядки, начавшиеся после гибели 17-летнего подростка — он был застрелен дорожной полицией после того, как не подчинился требованию остановиться. Протестующие поджигают машины и полицейские участки, забрасывают полицейских фейерверками. МВД сообщило о задержании 667 человек, 249 полицейских пострадали за прошедшую ночь. Как развиваются события — в фоторепортаже РБК
На фото — Муния, матьподростка, убитого полицией, машет толпе во время марша памяти ее сына Наэля М. 29 июня 2023 года, Нантер, восточный пригород Парижа.
27 июня автомобиль 17-летнего Наэля М. (его полное имя власти не раскрывают) был остановлен полицейскими за нарушение правил движения. Патрульные стояли с оружием наготове. Вместо того, чтобы выйти из машины, подросток нажал на газ — и один из полицейских выстрелил. По предварительным данным, пуля попала водителю в левую часть груди, он вскоре умер. Стрелявший сотрудник правоохранительных органов был помещен под стражу по подозрению в умышленном убийстве
На фото — цветы в память о погибшем в Нантере.
Прокуратура Нантера возбудила два дела. Первое связано с отказом подчиниться требованиям полиции и «попыткой убийства представителя власти». Второе было заведено против полицейского, который выстрелил — его подозревают в умышленном убийстве. По данным Reuters, гибель Наэля М. от рук полиции стала третьим таким случаем во Франции в 2023 году; в 2022-м полиция стреляла в остановленных водителей 13 раз
На фото — баннер с требованием справедливости для Наэля М.
В ночь на 28 июня в Нантере начались беспорядки. В нескольких сотнях метров от дома погибшего были разбиты автобусные остановки и подожжены мусорные баки. Также в центре района поднялся столб дыма от пожара на строительной площадке. Полиция, чтобы разогнать толпу, применила слезоточивый газ
Столкновения с полицией произошли после марша памяти, состоявшегося 29 июня в Нантере (на фото). Марш возглавила мать погибшего. Протесты также были в других городах — Лионе, Дижоне, Тулузе. Беспорядки и столкновения были и в Марселе, пишет La Provence. Там напали на туристический автобус, а также разбили фасад библиотеки. На некоторых улицах горят мусорные баки
На фото — Нантер, 29 июня
Около 2 тыс. сотрудников полиции были переброшены в Париж и его пригороды для усиления, позднее был мобилизован спецназ. В ночь с 29 по 30 июня сообщалось о мобилизации 40 тыс. полицейских по всей стране
Беспорядки также затронули Бельгию, где протестующие выступили в знак солидарности с митингующими во Франции. На фото — столкновения с полицией 29 июня в квартале Аннисенс, Брюссель. Движение общественного транспорта там было приостановлено. Было задержано 63 человека, сообщает издание RTBF
За три дня беспорядков во Франции, поводом для которых стало убийство полицейским 17-летнего подростка, были задержаны 667 человек, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в Twitter. Пострадали 249 правоохранителей.
Президент Эмманюэль Макрон прервал визит в Брюссель, где проходил саммит ЕС, и направился во Францию. Власти рассматривают все варианты для восстановления порядка, в том числе введение чрезвычайного положения, заявила премьер Элизабет Борн.
Последствия беспорядков 30 июня в коммуне Рубе на севере Франции. Там было подожжено несколько зданий в районе железнодорожной станции
Сожженные во время протестов в Рубе автомобили, 30 июня