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Макрон покинул саммит ЕС из-за беспорядков во Франции

Макрон покинул саммит ЕС из-за беспорядков во Франции после гибели подростка
Макрон обсудит с правительством продолжающиеся по всей Франции беспорядки из-за гибели 17-летнего подростка, которого застрелили полицейские. Премьер отметила, что будут обсуждены все идеи, в том числе — о чрезвычайном положении
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Французский президент Эмманюэль Макрон отменил свою пресс-конференцию по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе и покинул встречу, пишет BFMTV.

Он возглавит экстренную встречу правительства, которая начнется в 13:00 по парижскому времени (14:00 мск). Макрона «полностью информировали о событиях», отметили в аппарате президента.

Премьер-министр Элизабет Борн не исключила введения в стране чрезвычайного положения, добавив, что кабинет министров рассмотрит все предложения, а приоритетом является «обеспечение нашего национального единства». Беспорядки она назвала «непростительными».

Макрон покинул саммит ЕС из-за беспорядков во Франции
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Во Франции третью ночь подряд прошли беспорядки в связи с гибелью 17-летнего юноши арабского происхождения по имени Наэль в пригороде Парижа, его застрелили полицейские. На видеозаписи инцидента видно, как двое полицейских стоят у стоящего неподвижно автомобиля, один из них направляет оружие в сторону водителя. Полицейский говорит: «Вы получите пулю в голову», а когда машина резко начинает уезжать, раздается звук выстрела.

«Обвинение считает, что юридические условия для применения оружия» полицейским, который произвел выстрел, «не соблюдены», сообщили в прокуратуре Нантера. Там завели два дела. Первое — в связи с отказом подчиниться требованиям полиции и «попыткой убийства представителя власти». Второе — в отношении полицейского, который выстрелил; его подозревают в умышленном убийстве.

Беспорядки во Франции после гибели подростка. Фоторепортаж
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Первоначально полиция утверждала, что подросток пытался наехать на сотрудника ведомства; столкновения начались после публикации видео, которое противоречило версии полиции.

За прошлую ночь в ходе столкновений пострадали 249 полицейских, сотрудники ведомства произвели не менее 667 арестов по всей стране, что значительно превысило результат предыдущей ночи. Во многих городах протестующие грабили магазины и жгли автомобили.

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Франция Эмманюэль Макрон саммит ЕС беспорядки
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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Во Франции начались беспорядки после убийства подростка полицией
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