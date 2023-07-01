Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Членов «Единой России» подготовили к разговорам о действиях «Вагнера» Политика, 06:33
Хакеры взломали подразделение системы здравоохранения Британии Общество, 06:23
Не менее 25 человек погибли при пожаре в опрокинувшемся автобусе в Индии Общество, 05:51
Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на южнодонецком направлении Политика, 05:27
WP узнала об обсуждении с главой ЦРУ планов Киева на переговоры с Москвой Политика, 04:55
В МИД заявили, что ситуация на Украине не влияет на действие ДНЯО Политика, 04:54
Новости, политика и турецкие сериалы: что смотрят телезрители РБК и Триколор, 04:49
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Лисин перевел активы с Кипра в Абу-Даби Бизнес, 04:31
Суд в Бразилии лишил Болсонару права участвовать в выборах до 2030 года Политика, 04:19
В задымившемся в Пулково самолете находилась делегация из Вьетнама Политика, 03:50
В России решили проработать квотирование экспорта нефти Экономика, 03:31
В Конгрессе США предложили не финансировать Киев до окончания конфликта Политика, 03:17
Умер президент Российского университета транспорта Борис Лёвин Общество, 02:51
Суд Норвегии отменил оправдательный вердикт сыну экс-главы РЖД Якунину Общество, 02:31
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Группировка «Восток»: российские силы отбили атаку ВСУ на южнодонецком направлении в ДНР

Российкая группировка войск «Восток» отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении близ села Макаровка, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Российские силы, по словам Чехова, нанесли удар по наступающим украинским подразделениям при поддержке артиллерии. В результате удалось уничтожить боевую бронированную машину и личный состав противника.

Также артиллеристы уничтожили минометный расчет и пункт управления беспилотниками в районе Сторожевого. Вертолеты нанесли удары по украинским позициям около Макаровки и Новодонецкого, сказал собеседник агентства.

На запорожском направлении подразделения группировки пресекли попытку украинских войск провести разведку боем, сообщил Чехов.

«На запорожском направлении силами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В этом же районе пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ», — заявил он. Украинские войска, по словам Чехова, понесли потери и отступили.

Украинское контрнаступление продолжается с начала июня, это подтверждали и Москва, и Киев. Российское Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ на различных направлениях. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что Киев столкнулся с серьезным сопротивлением, и что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы».

Читайте на РБК Pro
Юридический статус для блогеров: как предотвратить проблемы с налогами
Иностранные компании передали бизнес менеджменту: что не так в этой схеме
Шесть элементов, которые убьют вашу наглядную презентацию
Встретимся в 2130 году: как глава Insilico намерен прожить до 150 лет
Теги
Минобороны Украина ВСУ Запорожская область ДНР
Материалы по теме
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на нескольких направлениях
Политика
Минобороны заявило о подбитой танком Т-80 БМП Bradley у ВСУ
Политика
Минобороны отчиталось об уничтожении двух БМП Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter