Российкая группировка войск «Восток» отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении близ села Макаровка, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Российские силы, по словам Чехова, нанесли удар по наступающим украинским подразделениям при поддержке артиллерии. В результате удалось уничтожить боевую бронированную машину и личный состав противника.

Также артиллеристы уничтожили минометный расчет и пункт управления беспилотниками в районе Сторожевого. Вертолеты нанесли удары по украинским позициям около Макаровки и Новодонецкого, сказал собеседник агентства.

На запорожском направлении подразделения группировки пресекли попытку украинских войск провести разведку боем, сообщил Чехов.

«На запорожском направлении силами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В этом же районе пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ», — заявил он. Украинские войска, по словам Чехова, понесли потери и отступили.

Украинское контрнаступление продолжается с начала июня, это подтверждали и Москва, и Киев. Российское Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ на различных направлениях. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что Киев столкнулся с серьезным сопротивлением, и что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы».