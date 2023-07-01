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В МИД заявили, что ситуация на Украине не влияет на действие ДНЯО
Сергей Рябков: ситуация на Украине не влияет на работу ДНЯО, но создает напряженность
Ситуация на Украине не оказывает непосредственного влияния на действие Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но создает определенную напряженность. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
«Что касается текущей ситуации вокруг Украины, то она, хотя и создает определенную напряженность в контексте обзорного цикла, непосредственно на ДНЯО не сказывается», — сказал замминистра.
Договор, по словам Рябкова, помогает не допустить начала «неконтролируемой» и «губительной» гонки ядерных вооружений.
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