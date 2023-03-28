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Минск не увидел в оружии из России нарушения договора о нераспространении

МИД Белоруссии: размещение российских ядерных зарядов не противоречит ДНЯО
Минск не считает, что решение разместить в Белоруссии тактическое ядерное вооружение противоречит Договору о нераспространении ядерных вооружений. Это решение ведомство называет вынужденным
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Белоруссия не считает нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) факт размещения на территории страны российских ядерных боезарядов. Об этом говорится в сообщении МИД Белоруссии.

«Размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО», — говорится в заявлении ведомства.

Также МИД Белоруссии отметил, что военное сотрудничество Белоруссии и России, в том числе обучение военных пилотов, ведется «в строгом соответствии с международным правом».

В последние два с половиной года Белоруссия сталкивается с «беспрецедентным» политическим и экономическим давлением со стороны стран ЕС, США Великобритании и их союзников по НАТО, говорится в заявлении МИД. В ведомстве подчеркнули, что это «прямое и грубое вмешательство во внутренние дела независимого государства», целью которого является смена геополитического курса и политического строя страны. Это «прямо противоречит обязательствам, взятым на себя отдельными подписантами Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Республики Беларусь к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», считают в белорусском МИД. Минск же «предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности».

О том, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии, объявил в в интервью каналу «Россия 24» 25 марта президент России Владимир Путин. «Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты. Десять самолетов готовы для применения такого типа оружия. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер», он тоже может быть носителем [тактического ядерного оружия]», — сказал российский президент.

По его словам, с 3 апреля Москва начнет обучение белорусских экипажей, а к 1 июля построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений. Когда именно Россия разместит ТЯО в Белоруссии, Путин не уточнил.

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Комментируя эти планы, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что размещение в Белоруссии российского ядерного оружия будет означать дальнейшую «безответственную эскалацию» и создаст угрозу европейской безопасности, тогда как в силах Минска это остановить. По его словам, если вооружения будут размещены, ЕС ответит на это новыми санкциями. 

Представитель НАТО заявил Reuters, что альянс внимательно следит за ситуацией. В то же время организация не видела никаких изменений в ядерной позиции России, которая заставила бы НАТО скорректировать свою, добавил он.

Киев, в свою очередь, потребовал немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. 

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Наталья Демченко Наталья Демченко
МИД Белоруссии ядерное вооружение
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