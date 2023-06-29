Пушилин заявил об усилении позиций России на краснолиманском направлении

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Российская армия улучшила позиции на краснолиманском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала». Ситуация на марьинском и авдеевском направлениях остается без существенных изменений, добавил он.

Пушилин отметил, что обстрелы ДНР остаются интенсивными. «Самым горячим» глава республики назвал южнодонецкое направление, а артемовское направление, по его словам, «сложное, но контролируемое». Артемовск обстреливается «хаотично, но достаточно регулярно», однако российской армии удается удержать позиции, сказал Пушилин.



По мнению врио главы ДНР, вторая волна украинского контрнаступления может быть масштабнее. «Мы видели, что все-таки на первом этапе [контрнаступления] были задействованы смешанные подразделения: и мобилизованные, не совсем обученные, но и тероборона, и те подразделения, которые обучались в странах НАТО. Но количество техники и те резервы, которые сохраняются у противника, все равно говорят о том, что вторая волна может быть более интенсивной и более масштабной», — предупредил Пушилин.

Украинские войска перешли к активным наступательным действиям в начале июня. О начале контрнаступления заявил президент Украины Владимир Зеленский, а позже признал, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы». К концу месяца Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не задействовали основную часть своих сил в рамках наступления, войска «прощупывают слабые места в обороне противника», говорил глава сухопутных войск Александр Сырский.

Президент России Владимир Путин 27 июня заявил, что с 4 июня, когда Киев начал контрнаступление, Украина потеряла 259 танков и 780 бронемашин. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил, что ВСУ в ходе наступательных действий потеряли около 13 тыс. человек, почти 250 танков, более 260 беспилотников, десять истребителей, четыре вертолета, более 40 ракетных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса и другую технику.