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Президент Литвы прибыл в Киев из Гааги с необъявленным визитом

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев из Гааги с необъявленным визитом
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Soeren Stache / DPA / Global Look Press)

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятии, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Украины, говорится на сайте президента Литвы.

«Глава Литовского государства обсудит с президентом Украины повестку саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, а также вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе, помощи Литвы и Европейского союза Украине», — говорится в сообщении.

Науседа прибыл в Киев из Гааги, где на встрече генсека НАТО Йенса Столтенберга и глав семи государств (Польши, Румынии, Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Албании) обсуждалась поддержка Украины. После Гааги литовский президент поедет в Брюссель на заседание Совета европейских лидеров.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля. Столтенберг говорил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите. Тем не менее там готовы обсудить, как можно «приблизить Украину к НАТО», отмечал Столтенберг. Он подчеркнул, что все государства блока согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Зеленский говорил, что Украина хотела бы услышать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе «нечто большее», чем слова об «открытых дверях» альянса, хоть в стране и понимают, что не смогут вступить в НАТО, пока продолжаются боевые действия.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил приглашение на совет НАТО вместо саммита. Он уточнил, что «некоторые страны доказывают», что Киев не стоит приглашать из-за усиления эскалации конфликта. «Мы придерживаемся прямо противоположного мнения», — подчеркнул министр.

В Кремле называли недопущение Украины в НАТО в числе главных целей военной операции на Украине.

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политик, президент Украины

25 января 1978 года
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