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Байден рассказал об «огромных проблемах» Китая

Байден: у Китая огромные проблемы
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

У Китая «огромные проблемы», заявил президент США Джо Байден. Его слова передает пресс-пул Белого дома.

Американский президент отказался вдаваться в подробности, говорится в сообщении.

21 июня Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. По его словам, председатель КНР был обескуражен, когда США обнаружили над своим воздушным пространством китайские аэростаты и сбили их, поскольку не знал об этой миссии. «Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Оно сбилось с курса», — отметил Байден. Он добавил, что у Китай испытывает «реальные экономические трудности».

Материал дополняется.

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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