МИД сообщил о переговорах с Китаем по противоракетной обороне

Здание МИД России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Москве прошли российско-китайские переговоры по вопросам противоракетной обороны, сообщает МИД России в своем телеграм-канале.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно различных аспектов данной проблематики, включая ее глобальные и региональные измерения», — говорится в сообщении ведомства. В МИД добавили, что подобные консультации будут проводиться и в будущем.

22 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Политбюро КПК Чэнь Вэньцинь провели консультации по безопасности, юстиции и правопорядку. Предыдущий раунд переговоров состоялся в сентябре 2022 года, на котором Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Китая Ян Цзечи заявили о заинтересованности в развитии военно-технического сотрудничества двух стран.

26 мая спецпредставитель китайского правительства по делам Евразийского региона Ли Хуэй в Москве встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и замминистра иностранных дел Михаилом Галузиным. Целью его визита были консультации «по проблематике украинского кризиса». 2 июня Ли Хуэй заявил, что сторонам конфликта на Украине будет непросто собраться для переговоров, чтобы те оказались продуктивными. По его словам, противостояние зашло в тупик, на поле боя сложилась неопределенная ситуация, и высок риск эскалации конфликта.