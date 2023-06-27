Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 92,3 (+0,8) Инвестиции, 26 июн, 16:07 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 84,66 (+0,58) Инвестиции, 26 июн, 16:07
Axios узнал о запрете сотрудникам Госдепа комментировать мятеж «Вагнера» Политика, 06:19
Минобороны объявило летно-тактические учения в небе над Балтикой Политика, 06:19
Глава МИД КНР заявил о роли России и Китая в обеспечении глобального мира Политика, 06:00
Минтруд оценил рост материнского капитала на три года Экономика, 06:00
Новый гипермаркет OBI появится на месте сгоревшего рынка в Подмосковье Бизнес, 05:49
Российские ВКС уничтожили три пункта ВСУ на краснолиманским направлении Политика, 05:28
Макдэвид получил приз лучшему игроку сезона НХЛ Спорт, 05:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В МИД сообщили о попытках США вербовать российских дипломатов Политика, 05:14
В России заявили об успешных испытаниях малогабаритной торпеды УМТ Политика, 04:57
В Швеции не исключили бойкота Volvo Cars из-за «черного списка» Украины Политика, 04:55
Сорокин занял второе место по итогам голосования на приз лучшему вратарю Спорт, 04:30
FT узнала об обсуждении G7 вариантов на случай дестабилизации в России Политика, 04:10
Маск выразил опасения по поводу «американизации» конфликта на Украине Политика, 03:55
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 03:43
Политика ,  
0 

Глава МИД КНР заявил о роли России и Китая в обеспечении глобального мира

Глава МИД КНР: Китай и Россия — важная сила в обеспечении глобального мира и развития

Москва и Пекин выступают в качестве важной силы по обеспечению глобального мира и в продвижении всеобщего развития. Об этом заявил глава МИД Китая Цинь Ган в видеообращении к участникам VIII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», которую организовали Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук (КАОН).

«Китай и Россия — постоянные члены Совета Безопасности ООН, важная стабилизирующая сила, обеспечивающая глобальные мир и развитие», — заявил Цинь Ган (цитата по ТАСС).

Постоянными членами Совбеза ООН также являются США, Великобритания и Франция.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва и Пекин предлагают миру конструктивную альтернативу политике глобального доминирования Запада и содействуют «формированию условий для многополярного миропорядка, учета интересов всех государств, культурно-цивилизационной самобытности всех народов».

В марте состоялись переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В совместном заявлении лидеров двух стран тогда говорилось, что отношения между двумя странами вступают в новую эпоху, страны рассматривают друг друга как приоритетных партнеров и взаимодействуют на равных.

Обе страны обещали наращивать сотрудничество в правоохранительной сфере для противодействия «цветным революциям» и борьбы с «тремя силами зла». Под последними понимаются исламское движение в Восточном Туркестане, трансграничная преступность и экономические преступления.

Читайте на РБК Pro
Все о подоходном налоге в Армении — гайд для российского релоканта
Что теряют компании, которые боятся нанимать сотрудников 45+
Импланты для мозга, коровы и пиво: во что инвестируют Гейтс и Безос
Внешний образ в эпоху Zoom: как усилить личный бренд на онлайн-встрече
Теги
Китай МИД Китая Цинь Ган РСМД Совбез ООН
Материалы по теме
США и ЕС договорились сотрудничать с Китаем в сферах общих интересов
Политика
Китай назвал «внутренним делом» России ситуацию с Пригожиным
Политика
Тайвань зафиксировал приближение самолетов Китая
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter