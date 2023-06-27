Глава МИД КНР: Китай и Россия — важная сила в обеспечении глобального мира и развития

Глава МИД КНР заявил о роли России и Китая в обеспечении глобального мира

Москва и Пекин выступают в качестве важной силы по обеспечению глобального мира и в продвижении всеобщего развития. Об этом заявил глава МИД Китая Цинь Ган в видеообращении к участникам VIII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», которую организовали Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук (КАОН).

«Китай и Россия — постоянные члены Совета Безопасности ООН, важная стабилизирующая сила, обеспечивающая глобальные мир и развитие», — заявил Цинь Ган (цитата по ТАСС).

Постоянными членами Совбеза ООН также являются США, Великобритания и Франция.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва и Пекин предлагают миру конструктивную альтернативу политике глобального доминирования Запада и содействуют «формированию условий для многополярного миропорядка, учета интересов всех государств, культурно-цивилизационной самобытности всех народов».

В марте состоялись переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В совместном заявлении лидеров двух стран тогда говорилось, что отношения между двумя странами вступают в новую эпоху, страны рассматривают друг друга как приоритетных партнеров и взаимодействуют на равных.

Обе страны обещали наращивать сотрудничество в правоохранительной сфере для противодействия «цветным революциям» и борьбы с «тремя силами зла». Под последними понимаются исламское движение в Восточном Туркестане, трансграничная преступность и экономические преступления.