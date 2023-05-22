Патрушев проведет консультации по безопасности с членом Политбюро Китая

В понедельник, 22 мая, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев проведет встречу с секретарем Политбюро КПК Чэнем Вэньцинем и проведет консультации по безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

«22 мая в Москве состоятся российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку», — говорится в сообщении совета.

Предыдущий раунд переговоров по безопасности состоялся в сентябре 2022 года. Тогда Патрушев и член Политбюро ЦК КПК Китая Ян Цзечи выразили заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества двух стран. Патрушев в ходе переговоров подчеркнул, что развитие стратегического партнерства с Пекином является безусловным приоритетом внешней политики Москвы.

Также в Москву должен приехать спецпосланник Китая Ли Хуэй. Ранее он был на Украине и встречался с президентом страны Владимиром Зеленский, а также с другими высокопоставленными лицами. Посол рассказал о «четырех принципах», выдвинутых главой Китая Си Цзиньпином, которые должны урегулировать конфликт на Украине.

В феврале секретарь Совбеза и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявили, что Россия и Китай выступают за многополярное мироустройство и против любых форм «односторонней травли». Как говорилось на сайте Совбеза, стороны «обсудили ряд актуальных международных и региональных проблем, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес».