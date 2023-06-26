Мишустин поручил Хуснуллину контролировать ремонт дорог после мятежа ЧВК

Ремонт дорог в Ростове-на-Дону (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своему заместителю Марату Хуснуллину проконтролировать работы по восстановлению дорог после попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

«Марат Шакирзянович, по вашей линии, пожалуйста, возьмите под контроль, соответственно, вопросы восстановления дорожных объектов. Знаю, что вы уже этим занимаетесь», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и занял штаб Южного военного округа. Он заявил о желании «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу и намерении «идти в Москву». Помимо Ростова-на-Дону бойцов ЧВК 24 июня заметили в Липецкой и Воронежской областях.

В Липецкой области дорожное полотно было «намеренно повреждено» для «полной остановки проезда техники по трассам», говорил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, покрытие «быстро» восстановят. В Ростове-на-Дону военная техника ЧВК повредила более 10 тыс. кв. м дорожного полотна, сообщил мэр Алексей Логвиненко. Он пообещал, что дороги отремонтируют за два дня. Кроме того, потребуется заменить участки трамвайного пути.

Президент Владимир Путин охарактеризовал действия Пригожина как предательство и «удар в спину». Президент Белоруссии Александр Лукашенко вел переговоры с Пригожиным, к вечеру стороны достигли договоренности «с гарантиями безопасности» для вагнеровцев. Основатель ЧВК объявил, что бойцы вернутся в тыловые лагеря. В ночь на 25 июня они покинули Ростов-на-Дону.

До этого, 23 июня, Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Минобороны России назвало его обвинения провокацией, а ФСБ завела уголовное дело об организации вооруженного мятежа. После того как Пригожин развернул колонны бойцов, в Кремле сообщили, что дело будет прекращено, вагнеровцев не будут преследовать по закону, а основатель ЧВК сможет уехать в Белоруссию.