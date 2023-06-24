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В Липецкой области снимут ограничения на трассах и восстановят дороги

Губернатор Артамонов: в Липецкой области снимут ограничения проезда и восстановят дороги

Власти Липецкой области снимают ограничения на движение по трассам, введенные ранее 24 июня на фоне проезда техники ЧВК «Вагнер», сообщил губернатор Игорь Артамонов в телеграм-канале.

«В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну, а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили — здесь не сложно, сделаем быстро», — рассказал Артамонов.

Утром 24 июня, после того как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерям его бойцов и контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону, движение по трассе М-4 «Дон» было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей. Позднее липецкие власти перекрыли два въезда в областной центр и попросили жителей не покидать дома.

Артамонов заявил, что по территории региона передвигается техника ЧВК «Вагнер». Позднее он добавил, что приостановлено движение по части дорог регионального значения, поскольку на некоторых участках дорожное полотно «намеренно повреждено» для «полной остановки проезда техники по трассам». 

Минобороны России обвинения Пригожина опровергло и назвало провокацией. ФСБ завела против него дело об организации вооруженного мятежа. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко достиг с Пригожиным договоренности, что тот остановит движение своих бойцов и они вернутся в лагеря. Кремль после этого уточнил, что уголовное дело против Пригожина закроют, а сам он уедет в Белоруссию. 

Теги
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