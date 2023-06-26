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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Выпускной в Кремлевском дворце окончательно отменили

Всероссийский школьный выпускной бал в Кремлевском дворце окончательно отменили
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце окончательно отменили, а не перенесли на 1 июля, заявил ТАСС пресс-секретарь ГКД Константин Ярошевский.

«Вчера первый и второй канал («Россия». — РБК) ошибочно сказали у себя в эфире, что наш выпускной перенесли вместе с городским в Парке им. М. Горького. Поэтому мы давали повторную информацию у себя на сайте вчера поздно вечером о том, что наш выпускной все-таки отменен. Его не переносят на 1 июля, он отменен окончательно», — сказал Ярошевский.

24 июня в ГКД сообщили, что «в связи с отменой в Москве всех массовых мероприятий Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться сегодня на территории Московского Кремля, отменяется». В тот же день власти Москвы перенесли выпускные вечера в школах и общегородской выпускной в парке Горького на 1 июля.

Массовые мероприятия отменили в Москве после введения режима контртеррористической операции утром 24 июня. Ограничения также начали действовать в Московской и Воронежской областях. Утром 26 июня все три региона отменили режим КТО.

Меры безопасности усилили, после того как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и занял штаб Южного военного округа. Он заявил о желании «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу и намерении «идти в Москву». Помимо Ростова-на-Дону бойцов ЧВК 24 июня заметили в Липецкой и Воронежской областях.

Президент Владимир Путин охарактеризовал действия Пригожина как предательство и «удар в спину». В течение дня президент Белоруссии Александр Лукашенко вел переговоры с Пригожиным, к вечеру стороны достигли договоренности «с гарантиями безопасности» для вагнеровцев. Основатель ЧВК объявил, что бойцы вернутся в тыловые лагеря. В ночь на 25 июня они покинули Ростов-на-Дону.

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До этого, 23 июня, Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Минобороны России назвало его обвинения провокацией, а ФСБ завела уголовное дело об организации вооруженного мятежа. После того как Пригожин развернул колонны бойцов, в Кремле сообщили, что дело будет прекращено, вагнеровцев не будут преследовать по закону, а основатель ЧВК сможет уехать в Белоруссию.

Выпускной в Кремлевском дворце окончательно отменили
Выпускной в Кремлевском дворце окончательно отменили

Теги
выпускной Кремль режим КТО контртеррористическая операция
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