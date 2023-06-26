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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Собянин подтвердил перенос выпускных в Москве на 1 июля

Мэр Москвы Собянин подтвердил перенос школьных выпускных на 1 июля
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Выпускные вечера в школах и общегородской выпускной в парке Горького после отмены режима контртеррористической операции в Москве пройдут 1 июля. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. Выпускной для школьников проведем 1 июля», — написал он в своем телеграм-канале, поблагодарив москвичей за «спокойствие и понимание».

Московский выпускной должен был пройти 24 июня в парке Горького.

Выпускные вечера перенесли на неделю в Москве и Подмосковье из-за режима КТО, который был введен 24 июня. В регионах также отменили ранее объявленные массовые мероприятия.

Меры безопасности власти Москвы и нескольких других регионов России усилили, после того как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и занял штаб Южного военного округа. Он заявил о желании «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу и намерении «идти в Москву». Помимо Ростова-на-Дону бойцов ЧВК 24 июня заметили в Липецкой и Воронежской областях.

Президент Владимир Путин охарактеризовал действия Пригожина как предательство и «удар в спину». В течение дня президент Белоруссии Александр Лукашенко вел переговоры с Пригожиным, к вечеру стороны достигли договоренности «с гарантиями безопасности» для вагнеровцев. Основатель ЧВК объявил, что бойцы вернутся в тыловые лагеря. В ночь на 25 июня они покинули Ростов-на-Дону.

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До этого, 23 июня, Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Минобороны России назвало его обвинения провокацией, не соответствующей действительности. ФСБ завела против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа, по этой статье ему грозило до 20 лет лишения свободы.

После того как основатель ЧВК развернул колонны бойцов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, вагнеровцев также не будут преследовать по закону. Основатель ЧВК сможет уехать в Белоруссию.

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