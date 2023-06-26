Воронежская область вслед за Москвой отменила режим КТО

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В Воронежской области снят режим контртеррористической операции, сообщило правительство региона в своем телеграм-канале. Ранее ограничения отменили в Москве и Подмосковье.

Режим КТО действовал в трех регионах с утра 24 июня. Ограничения ввели, после того как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе штаб Южного военного округа. Он заявил о намерении «идти в Москву» и «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Бойцов ЧВК позже заметили в Липецкой и Воронежской областях.

Из-за бойцов ЧВК в Воронежской области ограничили движение по трассе М-4 «Дон». Власти попросили не пользоваться дорогами регионального и местного значения. В Воронеже также перекрыли проезд к зданиям управлений МВД и ФСБ, писало «РИА Новости». Губернатор Александр Гусев сообщил об «оперативно-боевых мероприятиях» в регионе.

Президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством и «ударом в спину». Вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он провел переговоры с Пригожиным и договорился с ним об остановке движения бойцов. Основатель ЧВК объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря. В Кремле позже заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.

Дело на основателя ЧВК завели по статье об организации вооруженного мятежа. Поводом стало обвинение «военного руководства» в обстреле лагеря частной военной компании, которое Пригожин выдвинул 23 июня. Минобороны России назвало его обвинения провокацией, не соответствующей действительности.