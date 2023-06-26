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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Воронежская область вслед за Москвой отменила режим КТО

Воронежская область вслед за Москвой отменила режим контртеррористической операции
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Воронежской области снят режим контртеррористической операции, сообщило правительство региона в своем телеграм-канале. Ранее ограничения отменили в Москве и Подмосковье.

Режим КТО действовал в трех регионах с утра 24 июня. Ограничения ввели, после того как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе штаб Южного военного округа. Он заявил о намерении «идти в Москву» и «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Бойцов ЧВК позже заметили в Липецкой и Воронежской областях.

Из-за бойцов ЧВК в Воронежской области ограничили движение по трассе М-4 «Дон». Власти попросили не пользоваться дорогами регионального и местного значения. В Воронеже также перекрыли проезд к зданиям управлений МВД и ФСБ, писало «РИА Новости». Губернатор Александр Гусев сообщил об «оперативно-боевых мероприятиях» в регионе.

Президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством и «ударом в спину». Вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он провел переговоры с Пригожиным и договорился с ним об остановке движения бойцов. Основатель ЧВК объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря. В Кремле позже заявили, что Пригожин уедет в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.

Дело на основателя ЧВК завели по статье об организации вооруженного мятежа. Поводом стало обвинение «военного руководства» в обстреле лагеря частной военной компании, которое Пригожин выдвинул 23 июня. Минобороны России назвало его обвинения провокацией, не соответствующей действительности.

Воронежская область вслед за Москвой отменила режим КТО
Воронежская область вслед за Москвой отменила режим КТО

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Теги
Воронежская область режим КТО контртеррористическая операция
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