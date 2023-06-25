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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Главы МИД ЕС обсудят действия ЧВК «Вагнер»

Премьер Бельгии де Кроо: главы МИД ЕС обсудят действия ЧВК «Вагнер» на встрече 26 июня
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Министры иностранных дел стран ЕС намерены обсудить последствия действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина при встрече 26 июня в Люксембурге. Об этом сообщил премьер Бельгии Александер де Кроо, передает L'avenir.

«Несмотря на то что все, кажется, успокоилось, [эти] события имеют большое значение. <...> В субботу мы час за часом следили за развитием ситуации. Мы получили много информации. Важно разобраться, что было правдой, а что нет», — сказал он, указав на важность оценки последствий.

Бельгию на встрече будет представлять министр иностранных дел Аджа Лябиб.

Накануне, 24 июня, де Кроо писал в Twitter, что обсуждал положение дел в России с коллегой из Польши Матеушем Моравецким. Тогда бельгийский премьер заявил, что «ситуация в России кажется тяжелой», и предупредил о «серьезных последствиях» для Европы. Он сообщил, что провел совещание с министрами обороны и иностранных дел, а также представителями разведслужб. Утром 25 июня собрался бельгийский Совет национальной безопасности, где, по словам де Кроо, обсуждались итоги этой консультации.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК. В Минобороны его обвинения опровергли и назвали провокацией. Против бизнесмена завели дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). Президент России Владимир Путин обвинил его в предательстве.

Пригожин организовал «марш справедливости» и поход на столицу. Утром 24 июня он объявил, что бойцы «Вагнера» контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, собираются «идти на Москву» и требуют «выдать» им главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Власти сообщали о передвижениях ЧВК в Липецкой и Воронежской областях.

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Вечером 24 июня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Ситуацию урегулировали благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена закроют, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги
Персоны
ЧВК Вагнер ЕС Бельгия Люксембург
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

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