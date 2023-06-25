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Банки в Москве будут работать в объявленный нерабочим понедельник

ЦБ: банки в Москве будут работать 26 июня, несмотря на объявленный выходной
Фото: Владимир Баранов / ТАСС
Фото: Владимир Баранов / ТАСС

Банки и другие кредитные организации, а также некредитные организации финансового сектора будут работать в Москве 26 июня, несмотря на объявленный выходной. Об этом сообщила пресс-служба российского Центробанка в телеграм-канале.

В пресс-службе регулятора пояснили, что московские кредитные и некредитные организации, а также компании, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, «обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России».

«Поэтому, несмотря на режим нерабочего дня в Москве, финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что финансовым организациям рекомендуется решать вопросы, связанные с погашением гражданами обязательств по займам «исходя из фактической возможности проведения платежа» 26 июня.

Банк России также продолжит работу в обычном режиме. Сроки предоставления отчетности финансовыми организациями переносить не будут. Работу в обычном режиме продолжат Московская и Санкт-Петербургская биржи.

Нерабочим днем 26 июня накануне объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Это распространяется на все компании и организации, кроме органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

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Решение было принято на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который ранее обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Впоследствии он организовал «марш справедливости» и поход на Москву. Российское Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Против Пригожина завели дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

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Утром 24 июня Пригожин заявил о присутствии бойцов ЧВК в Ростове-на-Дону. Позднее о передвижении техники ЧВК в регионе сообщили власти Липецкой и Воронежской областей.

Вечером того же дня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Урегулировать ситуацию удалось благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ночь на 25 июня колонна ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону. Несмотря на разворот колонн, власти Москвы решили оставить 26 июня выходным днем.

Банки в Москве будут работать в объявленный нерабочим понедельник
Банки в Москве будут работать в объявленный нерабочим понедельник

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Банки ЦБ выходной день ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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