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В правительстве заявили, что Мишустин находится на рабочем месте

В правительстве заявили, что премьер-министр Мишустин находится на рабочем месте
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр Михаил Мишустин находится на рабочем месте, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

«Михаил Мишустин на рабочем месте проводит ряд совещаний с членами правительства, в том числе по реализации поручений, данных на совещании по развитию авиаотрасли в Казани», — сказали в пресс-службе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин находится в Кремле и работает. Так он прокомментировал утверждения телеграм-каналов, что глава государства вылетел в Петербург.

Путин в телеобращении 24 июня заявил, что действия ЧВК «Вагнер» и его основателя Евгения Пригожина являются вооруженным мятежем, назвав это «предательством» и «ударом в спину». На бизнесмена заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Пригожин вечером 23 июня обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и пообещал ответить на это. В Минобороны это заявление опровергли, назвав провокацией. 24 июня Пригожин сообщил, что его силы блокировали Ростов-на-Дону и контролируют военные объекты.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в регионе ведутся «оперативно-боевые мероприятия». В середине дня глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что техника ЧВК «Вагнер» продвигается по региону. В то же время он сообщил, что ситуация находится под контролем.

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