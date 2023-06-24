Воронежский губернатор сообщил о закрытии более 300 км трассы М-4 «Дон»

Гусев: движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто с 464-го по 777-й км

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто с 464-го по 777-й километр, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Убедительно прошу жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения», — сказал он. Гусев также поручил «помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе».

Ранее правительство Воронежской области сообщило о передвижении колонны военной техники по федеральной трассе М-4 «Дон» и попросило жителей не использовать шоссе. Власти заверили, что ситуация находится под контролем.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что движение по трассе М-4 «Дон» перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей. В Тульской области временно ограничили транзитный проезд по трассе со стороны Московской и Липецкой областей.

Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Минобороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. Из-за его действий украинские войска, «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутском направлении, добавили в министерстве.



Против Пригожина завели уголовное дело об организации мятежа (ст. 279), которая грозит 20 годами заключения. ФСБ попросила бойцов частной военной компании не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина. Владимир Путин назвал действия Пригожина «ударом в спину» и «предательством».