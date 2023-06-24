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В Тульской области ограничили транзитный проезд

В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей
Автомобилистов попросили воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 «Дон». На дорогах ввели дополнительный контроль.

В Тульской области временно ограничили транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей, сообщили в правительстве региона.

«На дорогах введен дополнительный контроль. Автомобилистам просьба воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 «Дон», — говорится в сообщении. Власти региона призвали искать искать объездные пути «в случае острой необходимости».

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что движение по трассе М-4 «Дон» перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей.

Власти Воронежской области заявляли о передвижении колонны военной техники по трассе «Дон» и попросили жителей воздержаться от поездок по ней. При этом в правительстве заверили, что ситуация в регионе находится под контролем.

Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Минобороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. Из-за его действий украинские войска «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутовском направлении, добавили в министерстве.

Против Пригожина завели уголовное дело об организации мятежа (ст. 279), которая грозит 20 годами заключения. ФСБ попросило бойцов частной военной компании не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина. В Кремле заявили, что силовики доложили президенту Владимиру Путину о ситуации.
 

Теги
Тульская область Евгений Пригожин Липецкая область Московская область транзит
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