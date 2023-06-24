В Воронежской области отменили все массовые мероприятия

В Воронежской области отменили все ближайшие массовые мероприятия, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие», — сказал он.

Ранее правительство Воронежской области сообщило о передвижении колонны военной техники по федеральной трассе М-4 «Дон» и попросило жителей не использовать шоссе. Власти заверили, что ситуация находится под контролем. «Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», — сказали в правительстве.

До этого массовые мероприятия отменили в Ростове-на-Дону.



Накануне вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Минобороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. Из-за его действий украинские войска «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутовском направлении, добавили в министерстве.

Против Пригожина завели уголовное дело об организации мятежа (ст. 279), которая грозит 20 годами заключения. ФСБ попросило бойцов частной военной компании не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина. В Кремле заявили, что силовики доложили президенту Владимиру Путину о ситуации.

