Германия закупит 60 вертолетов Chinook

Германия собирается закупить у Boeing 60 вертолетов Chinook за $6,27 млрд. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в немецком парламенте.

Всего сумма сделки оценивается в $8,71 млрд. В нее входит сами вертолеты ($6,27 млрд), $700 млн за обслуживание, $240 млн за национальный договор и $750 пойдут на создание необходимой инфраструктуры.

Сделке еще предстоит одобрение в комитете Бундестага по бюджетной политике. Это должно произойти до завершения летней сессии немецкого парламента.

В конце января глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о намерении создать «самую сильную и хорошо оснащенную армию в ЕС». Тогда он говорил, что на достижение этой цели потребуется несколько лет. «Теперь все должно происходить одновременно — закупка оружия и снаряжения, модернизация казарм, набор личного состава», — отмечал Писториус.

В начале марта министр признал, что у Германии нет армии, которая смогла бы защитить страну в случае «агрессивной, жестокой войны», и призвал тратить на оборону не менее 2% ВВП. В ежегодном отчете Бундесвера говорилось, что для модернизации немецкой армии потребуется около 50 лет.