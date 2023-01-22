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Новый глава Минобороны ФРГ решил создать самую сильную армию в Европе

Новый глава Минобороны ФРГ назвал целью создание самой сильной армии в Европе
Чтобы создать армию, лучше всего оснащенную в ЕС, понадобится несколько лет, заявил Роберт Писториус. Его задача состоит в том, чтобы «наметить курс к поворотному моменту»
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Власти Германии стремятся сделать бундесвер самой сильной армией в Евросоюзе, заявил в интервью Bild am Sonntag новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

«Германия является крупнейшей экономикой в Европе, поэтому нашей целью также должно быть создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в ЕС», — сказал он. По словам министра, для выполнения этой задачи потребуется несколько лет, а сейчас его работа состоит в том, чтобы «наметить курс к поворотному моменту, чтобы добиться успеха».

Отвечая на вопрос о том, что больше всего нужно бундесверу, Писториус сказал: «Теперь все должно происходить одновременно: закупка оружия и снаряжения, модернизация казарм, набор личного состава».

Писториусу 62 года, он был назначен министром обороны Германии 17 января. Чиновник с 2013 года состоит в возглавляемой канцлером Олафом Шольцем Социал-демократической партии, тогда же стал министром внутренних дел земли Нижняя Саксония. В 1980-1981 году он проходил военную службу. Шольц назвал Писториуса «именно тем человеком, который нужен бундесверу».

С декабря 2021 года по середину января 2022-го пост главы Минобороны ФРГ занимала Кристине Ламбрехт. Свою отставку она объяснила повышенным вниманием СМИ к ней и ее действиям, что мешало должным образом «освещать и обсуждать положение солдат, бундесвера и курса политики безопасности в интересах граждан Германии».Этому предшествовали несколько медийных скандалов. Один из них был вызван новогодним обращением министра, в котором она, выступая на фоне фейерверков, сказала, что из-за ситуации на Украине, где почти 11 месяцев идут боевые действия, получила «много особых впечатлений». Также Ламбрехт критиковали за «вялотекущую политику» в отношении оснащения бундесвера.

В декабре Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет для комитета по обороне сообщал, что Ламбрехт признала неспособность страны полноценно выполнять обязательства в рамках НАТО. В документе говорилось о существовании проблем с развертыванием бундесвером сил быстрого реагирования НАТО в 2023 году. Шольц это опроверг: «Бундесвер эффективен, он доказал это много раз, и любое другое заявление не будет справедливым по отношению к деятельности наших солдат».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны Германия Борис Писториус Бундесвер Армия
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