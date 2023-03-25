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Бундесвер в ближайшие годы покинут треть служащих

Немецкий бундесвер в ближайшие годы покинут треть военнослужащих — 64 тыс.
В Германии в прошлом году снизилось число новобранцев, а до 2027-го вооруженные силы покинут около трети основной части бундествера. В бундестаге призвали повысить привлекательности армии, особенно на фоне «плохих заголовков»
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Немецкую армию (бундесвер) в 2023-2027 годы покинут 64,1 тыс. профессиональных военнослужащих из-за достижения предельного возраста или иных причин, такая оценка содержится в прогнозе Минобороны Германии, пишет RegionalHeute.

Сейчас в немецкий армии 183 тыс. военнослужащих, к 2031 году бундесвер планирует достичь численности в 203 тыс., но в 2022-м число желающих подписать контракт составило 44 тыс., снизившись на 11% год к году.

«В гражданской сфере количество заявок в 2022 году сократилось примерно на треть и составило около 70 тыс.» — говорится в сообщении Минобороны Германии.

В Германии срочная служба в армии отменена с 2011 года. Служащие по контракту делятся на две категории: Berufssoldaten и Soldaten auf Zeit. Военнослужащие из первой категории служат в армии до наступления пенсионного возраста, из второй — в течение ограниченного срока, указанного в контракте.

В эту статистику, представленную Минобороны Германии, не включены гражданские служащие и военнослужащие с ограниченным сроком контракта.

Член комитета немецкого парламента по оборонной политике Флориан Хан выразил сомнение, что армии Германии удастся достичь через восемь лет запланированной численности «с учетом демографических тенденций». Ключевой проблемой он назвал набор необходимых военнослужащих, решить которую можно, повысив привлекательность армии. «Она не такая [привлекательная], учитывая нынешние плохие заголовки», — добавил Хан.

После начала военной операции России немецкие власти решили модернизировать свои вооруженные силы. Канцлер Олаф Шольц обещал, что Германия получит самую большую регулярную армию в Европе среди членов НАТО.

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Спустя год боевых действия на Украине проблемы решить не удалось; в начале марта министр обороны Борис Писториус счел, что немецкая армия не в состоянии защитить республику.

Власти Германии при этом подчеркивают, что не будут вступать с Россией в прямой конфликт из-за Украины. «Мы ни при каких обстоятельствах не будем посылать сухопутные войска. Прямого участия солдат НАТО в боевых действиях на Украине не будет. Этого не было до сих пор и не произойдет в будущем», — говорил Шольц в январе.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Бундесвер
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