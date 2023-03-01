Министр обороны ФРГ заявил о неспособности бундесвера защитить страну

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 80,1 (+0,59) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 75,25 (+0,36) Инвестиции, 16:22
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 17:15
Посол Германии объяснил «молчание» о взрывах на «Северных потоках» Политика, 17:14
Прокуратура начала проверку ЧП с китайским судном в Татарском заливе Общество, 17:12
Как открытие Большого кольца метро повлияет на рынок труда Москвы Город, 17:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:07
Киев пригрозил ответственностью журналисту NBC News за поездку в Крым Политика, 17:03
МЭА оценило падение доходов России от экспорта нефти и газа в 40% Экономика, 17:02
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:47
Олимпийская чемпионка Веснина сообщила о беременности вторым ребенком Спорт, 16:45
Министр обороны ФРГ заявил о неспособности бундесвера защитить страну Политика, 16:43
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 16:43
Глава офиса Зеленского обсудил ситуацию в Артемовске с советником Байдена Политика, 16:39
Губернатор Шумков назвал «ЧВК «Рёдан» «мамкиными революсьенерами» Общество, 16:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:38
Политика ,  
0 

Министр обороны ФРГ заявил о неспособности бундесвера защитить страну

Министр обороны Борис Писториус: у Германии нет обороноспособных вооруженных сил
Вооруженные силы ФРГ не смогут защитить страну в случае «агрессивной, жестокой войны», считает министр обороны. После вступления в должность он пообещал сделать армию Германии самой сильной в Европе
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

У Германии нет армии, которая могла бы защитить страну, заявил глава Минобороны Борис Писториус.

«У нас нет вооруженных сил, которые могли бы защитить от агрессивной, жестокой войны», — сказал он (цитата по Bild). На съезде фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) министр жестко раскритиковал оборонную политику страны. Писториус подчеркнул, что Берлин должен выполнять свои обязательства по отношению к НАТО. ФРГ должна тратить на оборону не менее 2% ВВП, но пока не достигла этой цели.

Писториус стал министром обороны Германии в январе. После вступления в должность он объявил о намерении сделать армию страны самой сильной и хорошо оснащенной в ЕС. Для этого, по его словам, потребуется несколько лет. «Теперь все должно происходить одновременно — закупка оружия и снаряжения, модернизация казарм, набор личного состава», — сказал он.

В середине февраля Bloomberg писал, что в 2024 году Германия увеличит оборонный бюджет на €10,7 млрд, чтобы иметь возможность финансировать дополнительные расходы в связи с конфликтом на Украине. По данным Кильского университета, Берлин уже потратил на помощь Киеву около €2,4 млрд.

Источники Bloomberg уточнили, что на выделении дополнительных средств на следующий год настаивает Писториус. Таким образом, бюджет увеличится до €60 млрд. Министр финансов Кристиан Линднер в целом разделяет мнение Писториуса, но вряд ли согласится выделить названную им сумму полностью, добавили собеседники агентства.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Борис Писториус Германия Бундесвер Армия
Материалы по теме
Германия анонсировала учения с США и Польшей как сигнал Путину
Политика
Германия перенаправит «зеленые» субсидии на производство оружия
Политика
Bloomberg узнал о планах Германии увеличить оборонный бюджет на €10 млрд
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter