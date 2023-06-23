Еще один регион Украины потребовал от военнообязанных прийти в военкомат

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Все состоящие на воинском учете граждане Украины в возрасте от 18 до 59 лет обязаны явиться в местный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат) «для уточнения военно-учетных данных и их пригодности к прохождению военной службы». Об этом на брифинге заявил начальник черниговского территориального центра полковник Олег Гончарук, сообщается в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в России) этого органа.

Гончарук напомнил, что соответствующее требование установлено президентским указом «О всеобщей мобилизации».

Накануне один из территориальных центров Киева издал приказ, согласно которому все военнообязанные жители Оболонского района Киева и те, кто временно находится в этом районе, должны в течение десяти дней явиться в военкомат, даже если не получили повестки. При этом в военкомате сказали, что ничего нового не происходит и такие приказы они издают регулярно, уточнило издание «Страна».

16 июня аналогичный приказ был издан в Ивано-Франковской области. Помимо этого, «Страна» писала, что в регионе запретили класть в больницы мужчин призывного возраста без согласования с военкоматом.

Всеобщая мобилизация на Украине идет с самого начала российской военной операции.

С начала июня Украина ведет в зоне боевых действий контрнаступление. Президент страны Владимир Зеленский 21 июня отметил, что боевые действия идут «медленнее, чем хотелось бы», но это и не голливудское кино, чтобы результаты были «прямо сейчас». Российские власти заявляют о больших потерях Киева: по словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, с 4 по 21 июня украинская армия потеряла более 13 тыс. человек и 246 танков.