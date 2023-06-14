Мобилизация, цели на Украине, статус ЧВК: что сказал Путин военкорам

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Президент России Владимир Путин накануне, 13 июня, провел встречу с военными корреспондентами. На многочасовой встрече они задавали российскому лидеру вопросы, связанные с военной операцией на Украине. В частности, они обсудили цели операции, условия мирного урегулирования конфликта, необходимость проведения мобилизации, введения военного положения. Поднимались вопросы вооружения, снабжения военных на фронте, защиты границ страны.

Главное из разговора — в видео РБК.