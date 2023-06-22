«Страна» узнала о будущем Кличко в сценариях смены руководства Киева

В трех из четырех сценариев должности лишится глава военной администрации Киева Сергей Попко. Вместо него могут назначить главу Николаевской области Виталия Кима. Рассматривается и отставка мэра Виталия Кличко, пишет издание

Виталий Кличко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Офис украинского президента Владимира Зеленского рассматривает четыре сценария кадровых изменений в руководстве Киева, которые будут рассматриваться 23 июня на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, пишет издание «Страна» со ссылкой на источники. Один из таких сценариев предполагает отставку мэра Киева Виталия Кличко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, анонсируя заседание совета, допускал «кадровые решения» после гибели людей во время воздушной тревоги из-за закрытого укрытия в Киеве.

Первый вариант, который рассматривают в офисе президента, — увольнение главы военной администрации Киева Сергея Попко и его заместителя Владимира Кидоня. На их места могут назначить нынешнего главу Николаевской области Виталия Кима и чиновника киевской администрации Тимура Ткаченко (последнего издание называет человеком главы военной администрации Киевской области Алексея Кулебы).

вариант, который рассматривают в офисе президента, — увольнение главы военной администрации Киева Сергея Попко и его заместителя Владимира Кидоня. На их места могут назначить нынешнего главу Николаевской области Виталия Кима и чиновника киевской администрации Тимура Ткаченко (последнего издание называет человеком главы военной администрации Киевской области Алексея Кулебы). Второй сценарий предусматривает снятие с должностей девяти глав районов Киева, за исключением Натальи Кондрашовой, которая руководит Печерским, поскольку она «человек главы офиса президента Андрея Ермака».

сценарий предусматривает снятие с должностей девяти глав районов Киева, за исключением Натальи Кондрашовой, которая руководит Печерским, поскольку она «человек главы офиса президента Андрея Ермака». Третий сценарий предусматривает увольнение и Попко, и его заместителя Кидоня, а также глав Деснянского (именно там погибли люди во время воздушной тревоги, не сумев попасть в укрытие) и Днепровского районов.

сценарий предусматривает увольнение и Попко, и его заместителя Кидоня, а также глав Деснянского (именно там погибли люди во время воздушной тревоги, не сумев попасть в укрытие) и Днепровского районов. Четвертый вариант предусматривает увольнение и главы военной администрации Киева Сергея Попко, и гражданской — Виталия Кличко. Для совмещения обоих этих должностей могут назначить Кима. Глава Николаевской области, как утверждает источник «Страны», уже сегодня вечером приедет в украинскую столицу.

Источник издания в киевской администрации сказал, что потенциальные кадровые перестановки в окружении Кличко считают попыткой «узурпации власти».

О том, что главу Николаевской области Виталия Кима могут назначить руководителем военной администрации Киева, сообщали источники «Цензора». По данным издания, он уже дал принципиальное согласие. Сам Ким сообщил, что «первый раз об этом слышит».

Одним из мотивов офиса Зеленского при назначении Кима источники издания называют попытку «сделать пребывание Виталия Кличко в должности главы КГГА [Киевской городской государственной администрации] максимально невыносимым».

Напряженность между руководством Украины и властями Киева обострилась после гибели людей в Деснянском районе Киева, где во время воздушной тревоги местные жители не смогли попасть в укрытие в здании поликлиники. Зеленский после этого сказал о необходимости местным властям «включить голову» и не исключал «нокаута» (мэр Киева Виталий Кличко в прошлом был боксером). Кличко частично взял на себя ответственность за произошедшее, но отметил, что большинство глав районов Киева назначены офисом президента.

После гибели людей, не попавших в укрытие, завели уголовное дело, отмечает «Страна». Арестован глава департамента муниципальной безопасности киевской администрации Роман Ткачук. Мэр Кличко обвинил руководство Украины в развертывании против него и столичных властей «шквальной кампании по дискредитации». Обыски и уголовные дела, по его словам, «парализуют работу департаментов и служб города».