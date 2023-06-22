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Жителей одного из районов Киева обязали явиться в военкомат без повестки

Власти Оболонского района Киева издали приказ о продолжении мобилизации

Все военнообязанные Оболонского района Киева должны явиться в военкомат в течение 10 дней, даже если они не получили повестки. Об этом говорится в приказе территориального центра комплектования и социальной поддержки, который публикует издание «Страна».

Требование распространяется и на тех, кто не прописан в районе, а лишь временно там находится. Органам государственной власти поручается разыскивать уклонистов и обеспечивать отзыв военнообязанных из командировок, чтобы они смогли прийти в военкомат.

Документ предписывает «продолжить проведение на территории Оболонского района города Киева мобилизации человеческих и транспортных ресурсов в объемах, определенных планом». При этом в военкомате говорят, что ничего нового не происходит и такие приказы они издают регулярно, уточняет «Страна».

16 июня был издан аналогичный приказ, касающийся Ивано-Франковской области. Помимо этого «Страна» писала, что в регионе запретили класть в больницы мужчин призывного возраста без согласования с военкоматом.

Всеобщую мобилизацию президент Украины Владимир Зеленский объявил на следующий день после начала российской военной операции.

С начала июня Украина ведет в зоне боевых действий контрнаступление. Зеленский 21 июня отметил, что боевые действия идут «медленнее, чем хотелось бы», но это и не голливудское кино, чтобы результаты были «прямо сейчас». Российские власти заявляют о больших потерях Киева: по словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, с 4 по 21 июня украинская армия потеряла более 13 тыс. человек и 246 танков.

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