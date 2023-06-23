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Песков призвал дождаться деталей по новому пакету санкций ЕС

Дмитрий Песков не стал комментировать новый пакет санкций ЕС
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев на тему нового пакета санкций ЕС против России, передает корреспондент РБК.

«Некоторые детали появлялись, но пока детально он не был опубликован. Давайте дождемся, ознакомимся, потом будем судить», — сказал он.

Новый пакет санкций был принят ранее 23 июня. ЕС включил в черный список 87 организаций, «непосредственно поддерживающих военно-промышленный комплекс России» в конфликте с Украиной. Это организации из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении, уточнила Еврокомиссия. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

Новыми санкциями запрещается перевозка грузов в ЕС прицепами, зарегистрированными в России, а судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, запрещается заходить в порты ЕС. Также Брюссель предупредил о возможности расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые попадающие под санкции товары поступают в Россию. Приостанавливается действие лицензий на вещание российских телеканалов RT Balkan, Oriental Review, «Царьград», New Eastern Outlook и Katehon.

Также ограничения введены против физических и юридических лиц, их активы заморозят. Имена пока не раскрываются, однако ЕК отметила, что в список из более чем 100 имен вошли судьи, высшие военные чины, «причастные к незаконной депортации украинских детей», бизнесмены, журналисты и российские IТ-компании.

Теги
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