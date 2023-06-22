В Сербии попросили уволить выступавшего за санкции против России министра

Министр экономики Раде Баста выступал за введение санкций против России ради благополучия Сербии. Правительство страны подало запрос в парламент на увольнение Басты, в его партии причиной назвали именно заявления о санкциях

Раде Баста (Фото: srbija.gov.rs)

В сербский парламент, Народную скупщину, поступил запрос правительства об увольнении министра экономики Раде Басты, сообщает телеканал РТС.

Правительство выдвинуло такое предложение по просьбе правящей Сербской прогрессивной партии (СПС) и «Единой Сербии». Баста был выдвинут на этот пост именно «Единой Сербией», но теперь в партии заявляют, что для них он не является ее членом и министром экономики. В «Единой Сербии» отмечали, что такая позиция связана с заявлениями Басты о необходимости ввести санкции против России.

Баста стал министром экономики в октябре прошлого года, в новом правительстве премьер-министра Аны Брнабич, которая возглавляет кабмин с 2017 года. Состав правительства утверждает Скупщина.

С призывом к санкциям министр выступил в марте. По его словам, Сербия платит огромную цену на неисполнение санкций против России, и Белграду следует присоединиться к ограничениям. Он пояснял, что изначально Сербия рассчитывала на разрешение российско-украинского конфликта, но теперь ему «не видно конца», а Белград сталкивается «с огромным давлением».

Баста напомнил, что против Сербии прежде тоже вводились международные санкции, население пострадало от тяжелых экономических последствий, а потому Белград не хотел присоединяться к ограничительным мерам против Москвы. Но стране нужно сохранить экономический рост и бороться за то, чтобы сербы жили хорошо.



Сербский президент Александр Вучич неоднократно указывал, что на страну оказывают давление в связи с тем, что она не хочет вводить санкции против России. Он говорил, что не знает, как долго Сербия сможет сдерживать этот натиск и, возможно, в какой-то момент ей придется присоединиться к ограничениям, хотя уже около полутора лет ей удается не делать этого.