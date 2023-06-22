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В Сербии попросили уволить выступавшего за санкции против России министра

Правительство Сербии предложило уволить выступавшего за санкции против России главу Минэка
Министр экономики Раде Баста выступал за введение санкций против России ради благополучия Сербии. Правительство страны подало запрос в парламент на увольнение Басты, в его партии причиной назвали именно заявления о санкциях
Раде Баста
Раде Баста (Фото: srbija.gov.rs)

В сербский парламент, Народную скупщину, поступил запрос правительства об увольнении министра экономики Раде Басты, сообщает телеканал РТС.

Правительство выдвинуло такое предложение по просьбе правящей Сербской прогрессивной партии (СПС) и «Единой Сербии». Баста был выдвинут на этот пост именно «Единой Сербией», но теперь в партии заявляют, что для них он не является ее членом и министром экономики. В «Единой Сербии» отмечали, что такая позиция связана с заявлениями Басты о необходимости ввести санкции против России.

Баста стал министром экономики в октябре прошлого года, в новом правительстве премьер-министра Аны Брнабич, которая возглавляет кабмин с 2017 года. Состав правительства утверждает Скупщина.

С призывом к санкциям министр выступил в марте. По его словам, Сербия платит огромную цену на неисполнение санкций против России, и Белграду следует присоединиться к ограничениям. Он пояснял, что изначально Сербия рассчитывала на разрешение российско-украинского конфликта, но теперь ему «не видно конца», а Белград сталкивается «с огромным давлением».

Баста напомнил, что против Сербии прежде тоже вводились международные санкции, население пострадало от тяжелых экономических последствий, а потому Белград не хотел присоединяться к ограничительным мерам против Москвы. Но стране нужно сохранить экономический рост и бороться за то, чтобы сербы жили хорошо.

Сербский президент Александр Вучич неоднократно указывал, что на страну оказывают давление в связи с тем, что она не хочет вводить санкции против России. Он говорил, что не знает, как долго Сербия сможет сдерживать этот натиск и, возможно, в какой-то момент ей придется присоединиться к ограничениям, хотя уже около полутора лет ей удается не делать этого.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сербия санкции Министерство экономики
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