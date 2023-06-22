ЕС сделал для метро Будапешта исключение из санкций против России

Bloomberg: ЕС сделал исключение для Венгрии и разрешил ей сотрудничать с «Метровагонмашем»

Венгрии в качестве исключения из санкций разрешили сотрудничать с российским «Метровагонмашем» для обслуживания вагонов метро Будапешта. Компания выпускает и модернизирует вагоны для метрополитена венгерской столицы с 1970 года

Фото: Szilard Koszticsak / EPA / ТАСС

ЕС позволит Венгрии в качестве исключения из действующих антироссийских санкций работать с российским «Метровагонмашем» (МВМ) для обслуживания метрополитена в Будапеште, сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.

«Метровагонмаш» обслуживает вагоны, которые ходят на третьей линии (M3) метро Будапешта (всего их четыре). В 2017 году компания ремонтировала составы, в этом году в корпорации публичного транспорта Будапешта (BKV) заявили изданию Nepszava, что девять из 37 вагонов на этой линии, которые проходили модернизацию в МВМ, «не работают».

В список исключений из товаров, которые разрешили поставлять в Венгрию, внесены вагоны метро и трамваи, безопасные стекла, некоторые механизмы и клапаны, индикаторные панели и др. — всего они попадают под 14 тарифных кодов. Разрешено также оказание технической помощи.

Расположенный в подмосковных Мытищах завод МВМ выпускает и модернизирует вагоны для московского, ташкентского, бакинского, софийского метрополитенов — всего вагоны с этого завода эксплуатируют 11 стран. С метро Будапешта «Метровагонмаш» сотрудничал с 1970 года, за период до 2000 года было изготовлено около 400 вагонов.

В 2015 году МВМ и власти венгерской столицы заключили контракт на капитальный ремонт и модернизацию 222 вагонов. Работы были выполнены к августу 2018-го, срок эксплуатации вагонов оценивался не менее чем в 30 лет.

С мая «Метровагонмаш» находится под американскими санкциями. После того как завод попал под ограничения, контракт с ним решила разорвать мэрия Тбилиси. Для метро грузинской столицы МВМ должен был поставить 40 новых вагонов.