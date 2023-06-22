Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 91,94 (-0,06) Инвестиции, 17:03 Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 83,61 (-0,64) Инвестиции, 17:03
Жителей одного из районов Киева обязали явиться в военкомат без повестки Политика, 21:22
ЕС сделал для метро Будапешта исключение из санкций против России Политика, 21:13
В Минэнерго заявили о сокращении экспорта бензина на 30% Бизнес, 21:07
Пять человек погибли в ДТП с 3 фурами и легковушкой под Нижним Новгородом Общество, 20:47
Минфин допустил исключения для бизнеса по публикации отчетности Бизнес, 20:46
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Германии Спорт, 20:39
Пенсионер в Калининградской области получил 7,5 лет за фейки об армии Политика, 20:34
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Против соперника Эрдогана завели 28 дел с суммарным сроком 110 лет Политика, 20:18
IBA сочла колоссальной ошибкой решение МОК отозвать признание ассоциации Спорт, 20:01
Почему туристический батискаф «Титан» повторил судьбу «Титаника» Общество, 19:59
Ритмы Motherland: как создают крупные фестивали независимой музыки РБК и ВКонтакте, 19:59
В Ярославской области бык насмерть забодал подростка и его мать Общество, 19:52
Индонезия отказалась возобновить безвизовый режим с Россией Общество, 19:48
Лукашенко пригрозил премьеру отставкой за невыполнение плана роста Политика, 19:42
Война санкций ,  
0 

ЕС сделал для метро Будапешта исключение из санкций против России

Bloomberg: ЕС сделал исключение для Венгрии и разрешил ей сотрудничать с «Метровагонмашем»
Венгрии в качестве исключения из санкций разрешили сотрудничать с российским «Метровагонмашем» для обслуживания вагонов метро Будапешта. Компания выпускает и модернизирует вагоны для метрополитена венгерской столицы с 1970 года
Фото: Szilard Koszticsak / EPA / ТАСС
Фото: Szilard Koszticsak / EPA / ТАСС

ЕС позволит Венгрии в качестве исключения из действующих антироссийских санкций работать с российским «Метровагонмашем» (МВМ) для обслуживания метрополитена в Будапеште, сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.

«Метровагонмаш» обслуживает вагоны, которые ходят на третьей линии (M3) метро Будапешта (всего их четыре). В 2017 году компания ремонтировала составы, в этом году в корпорации публичного транспорта Будапешта (BKV) заявили изданию Nepszava, что девять из 37 вагонов на этой линии, которые проходили модернизацию в МВМ, «не работают».

В список исключений из товаров, которые разрешили поставлять в Венгрию, внесены вагоны метро и трамваи, безопасные стекла, некоторые механизмы и клапаны, индикаторные панели и др. — всего они попадают под 14 тарифных кодов. Разрешено также оказание технической помощи.

Расположенный в подмосковных Мытищах завод МВМ выпускает и модернизирует вагоны для московского, ташкентского, бакинского, софийского метрополитенов — всего вагоны с этого завода эксплуатируют 11 стран. С метро Будапешта «Метровагонмаш» сотрудничал с 1970 года, за период до 2000 года было изготовлено около 400 вагонов.

В 2015 году МВМ и власти венгерской столицы заключили контракт на капитальный ремонт и модернизацию 222 вагонов. Работы были выполнены к августу 2018-го, срок эксплуатации вагонов оценивался не менее чем в 30 лет.

С мая «Метровагонмаш» находится под американскими санкциями. После того как завод попал под ограничения, контракт с ним решила разорвать мэрия Тбилиси. Для метро грузинской столицы МВМ должен был поставить 40 новых вагонов.

Читайте на РБК Pro
От грузчика до гендиректора Walmart: 5 бизнес-уроков Дага Макмиллона
Шесть элементов, которые убьют вашу наглядную презентацию
Здоровое старение: три простых совета
Компании массово урезают бонусы. Что нужно знать о перкцессии
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Метро Будапешт Венгрия санкции Евросоюз
Материалы по теме
Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России
Политика
Politico узнала о «союзнике» Венгрии в споре по санкциям ЕС против России
Политика
Европарламент принял резолюцию с осуждением Венгрии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter