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Посол счел эскалацией идею сенаторов США уравнять атаки на Украину и НАТО

Антонов: идея сенаторов США уравнять ядерные удары по Украине и НАТО ведет к эскалации

Резолюция американских сенаторов с призывом приравнять ядерный удар по Украине к атаке ядерным оружием НАТО ведет к эскалации и усиливает вовлеченность США в конфликт. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба посольства в телеграм-канале.

«Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО (тактическое ядерное оружие. — РБК) абсурдны», — сказал посол. Предложение американских сенаторов он назвал «провокационным» и «недальновидным». Оно, по словам Антонова, ведет к «эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте».

Россия размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии на законных основаниях, не нарушая международных обязательств, подчеркнул дипломат.

Ранее американские когрессмены Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) и Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута) внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине к атаке на НАТО. Принятие резолюции, по словам Грэма, должно стать для России сигналом, что использование ядерного оружия «приведет к войне с НАТО».

В резолюции предлагается согласиться, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии «представляет угрозу для Украины и государств-членов НАТО», говорил Грэм. Применение такого оружия Россией и Белоруссией, «либо уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО с причинением значительного вреда жизни людей» авторы документа предложили расценивать как нападение на альянс, требующее немедленного ответа, в том числе с применением ст. 5 Североатлантического договора.

В соответствии со ст. 5 Североатлантического договора вооруженное нападение на одну или несколько стран НАТО рассматривается как нападение весь блок. Согласно этой статье, члены альянса должны оказать помощь стране, которая подверглась нападению, в том числе за счет применения силы.

Украина не является членом НАТО. Страна подала заявку на членство в альянсе в прошлом сентябре.

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В конце марта президент России Владимир Путин объявил о планах Москвы разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. В середине июня он сообщил, что первые ядерные заряды перемещены в Белоруссию. В российском Минобороны подчеркивали, что контроль над этим оружием останется за Москвой, она же будет принимать решение относительно его применения.

Президент США Джо Байден счел решение разместить ТЯО в Белоруссии безответственным.

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