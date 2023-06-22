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NBC узнал, что слова Байдена о Си Цзиньпине застигли чиновников врасплох

NBC: заявление Байдена о «диктаторе Си» застигло врасплох американских чиновников
Накануне Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором», комментируя историю с аэростатами. По данным NBC, заявление застигло американских чиновников врасплох и они пытались объяснить, что его слова не отражают официальной политики США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Samuel Corum / POOL / ТАСС)

Высокопоставленные американские чиновники оказались застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина и в частном порядке стремились разъяснить, что его слова не отражают официальной политики Вашингтона, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Накануне Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором», комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами. По словам Байдена, Си был обескуражен случившимся, потому что не знал об этой миссии. «Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Оно сбилось с курса», — сказал президент Соединенных Штатов.

По словам источников NBC, это заявление застигло высокопоставленных американских чиновников врасплох, поскольку оно прозвучало спустя сутки после посещения Китая государственным секретарем Энтони Блинкеном. В то же время представители администрации президента США не ожидают, что высказывания Байдена приведут к потере прогресса, достигнутого Блинкеном.

«Президент считает, что дипломатия <...> является ответственным способом снижения напряженности. Секретарь Блинкен хорошо провел время и добился определенного прогресса. У нас есть все основания рассчитывать на дальнейшее развитие этого прогресса», — заявил NBC неназванный представитель администрации Байдена.

Находясь в Пекине, Блинкен предложил «закрыть главу» с инцидентом с аэростатом. Саму поездку он оценил как важный шаг для стабилизации двусторонних отношений. Глава МИД Китая Цинь Ган в свою очередь заявил, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на самой низкой точке за всю историю и это не соответствует интересам КНР. И Си, и Байден позже заявляли о прогрессе, достигнутом на переговорах Блинкена в Китае.

В китайском МИДе назвали высказывание американского президента о Си Цзиньпине политической провокацией. «Это противоречит базовым фактам и дипломатическим протоколам, серьезно оскорбляет политическое достоинство Китая и равносильно публичной политической провокации. Китай выражает свои сильные недовольство и протест», — заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

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Представитель президента России Дмитрий Песков назвал слова Байдена компенсацией за примирительные заявления. «С одной стороны, конечно, это весьма противоречивое проявление внешней политики США, которое говорит о большом элементе непредсказуемости. С другой стороны, и о продолжении таких менторских проявлений во внешней политике США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств», — сказал Песков. Он предположил, что заявление Байдена стало «непонятной компенсацией» за «примирительные заявления», сделанные сторонами во время и после визита Блинкена.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден Си Цзиньпин диктатор США
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