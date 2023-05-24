Захарова сравнила Гершковича с Ассанжем

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович не занимался журналистикой в Екатеринбурге, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Так она прокомментировала слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби, который сказал, что Гершкович «вообще не должен находиться под арестом». «Журналистика — не преступление», — подчеркнул он в интервью CNN.

«Журналистика — это не то, чем занимался Гершкович в Екатеринбурге. Журналистика — это то, чем занимался [основатель WikiLeaks Джулиан] Ассанж и за что он находится в тюрьме из-за американского преследования», — написала Захарова.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца по статье о шпионаже (276 УК). 23 мая суд продлил арест еще на три месяца.

По утверждению ФСБ, журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Гершковича «взяли с поличным». Захарова считает, что аккредитация журналиста была нужна Гершковичу «для прикрытия».

Президент США Джо Байден требовал освободить Гершковича. WSJ отвергла обвинения в его адрес и также требовала его освободить.

Ассанжу в США грозит 175 лет заключения по 18 статьям. По версии обвинения, он незаконно помог аналитику американской разведки Челси (Брэдли) Мэннинг украсть секретные дипломатические и военные файлы, которые были опубликованы на WikiLeaks. Адвокаты Ассанжа утверждают, что их подзащитный действовал как журналист и имел право опубликовать документы, разоблачающие военные преступления США в Ираке и Афганистане.

В конце апреля прошлого года британский суд разрешил экстрадировать Ассанжа в США. Его защита оспорила это решение в ЕСПЧ.