Суд продлил Гершковичу содержание под стражей на три месяца

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 86,55 (+0,05) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 80,17 (+0,23) Инвестиции, 16:43
В ФРГ заявили о неспособности спецслужб найти взорвавших Nord Stream Политика, 19:24
В ЦСКА отреагировали на обвинения «Спартака» в провоцировании Соболева Спорт, 19:13
Wildberries разблокировала 60% счетов подозреваемых в сером продвижении Бизнес, 19:12
Защитники климата сорвали начало годового собрания акционеров Shell Бизнес, 18:57
Путин заявил, что «никакой Украины не было» до создания УССР Политика, 18:51
Как новые телеком-сервисы меняют коммуникацию бизнеса с клиентами Тренды, 18:50
Создатели криптокошелька Ledger отложили обновление из-за скандала Крипто, 18:47
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Объявлены российские цены на новый китайский седан Авто, 18:40
Российский теннисист попал в основную сетку Уимблдона после снятия Надаля Спорт, 18:36
Уникальный опыт и защита авторских прав: что дают NFT Тренды, 18:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:28
Гладков сообщил о погибшем в результате нападения диверсантов Политика, 18:26
Суд продлил Гершковичу содержание под стражей на три месяца Политика, 18:15
Как спрос на БАДы стимулирует рынок онлайн-торговли РБК+, 18:09
Политика ,  
0 

Суд продлил Гершковичу содержание под стражей на три месяца

Суд в Москве продлил журналисту WSJ Гершковичу содержание под стражей на три месяца
Эван&nbsp;Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу еще на три месяца, до 30 августа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Гершковича обвиняют по ст. 276 УК (шпионаж). 30 марта его задержали в Екатеринбурге. По утверждению ФСБ, журналист по заданию Соединенных Штатов собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В тот же день Лефортовский суд арестовал его до конца мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что журналиста «взяли с поличным».

Президент США Джо Байден на следующий день потребовал отпустить Гершковича.

19 мая Россия отказала посольству США в консульском посещении Гершковича в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном виз российским журналистам во время визита главы МИДа Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Лавров приезжал в Нью-Йорк в апреле для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Журналисты, которые должны были его сопровождать, разрешений на въезд так и не получили.

The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес репортера своего московского бюро и потребовала немедленно его освободить.

Эвану Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет он жил в Москве, освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ.

Читайте на РБК Pro
Утренняя зарядка: 14 простых упражнений с видео
Каким должен быть скрипт для холодных продаж
Почему в кризис потребители не экономят на роскоши — The Economist
Как свет и звук помогают в борьбе с болезнью Альцгеймера
Теги
новости Лефортовский суд The Wall Street Journal Эван Гершкович
Материалы по теме
Байден заявил о поиске США возможности для освобождения Гершковича
Политика
В Госдепе США выразили разочарование из-за отказа посетить Гершковича
Политика
Симоньян предложила обменять Уилана, Гершковича и Кара-Мурзу на Ассанжа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter