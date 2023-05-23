Суд продлил Гершковичу содержание под стражей на три месяца

Суд в Москве продлил журналисту WSJ Гершковичу содержание под стражей на три месяца

Эван Гершкович (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу еще на три месяца, до 30 августа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Гершковича обвиняют по ст. 276 УК (шпионаж). 30 марта его задержали в Екатеринбурге. По утверждению ФСБ, журналист по заданию Соединенных Штатов собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В тот же день Лефортовский суд арестовал его до конца мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что журналиста «взяли с поличным».

Президент США Джо Байден на следующий день потребовал отпустить Гершковича.

19 мая Россия отказала посольству США в консульском посещении Гершковича в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном виз российским журналистам во время визита главы МИДа Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Лавров приезжал в Нью-Йорк в апреле для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Журналисты, которые должны были его сопровождать, разрешений на въезд так и не получили.

The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес репортера своего московского бюро и потребовала немедленно его освободить.

Эвану Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет он жил в Москве, освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ.