Суд продлил Гершковичу содержание под стражей на три месяца
Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу еще на три месяца, до 30 августа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Гершковича обвиняют по ст. 276 УК (шпионаж). 30 марта его задержали в Екатеринбурге. По утверждению ФСБ, журналист по заданию Соединенных Штатов собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В тот же день Лефортовский суд арестовал его до конца мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что журналиста «взяли с поличным».
Президент США Джо Байден на следующий день потребовал отпустить Гершковича.
19 мая Россия отказала посольству США в консульском посещении Гершковича в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном виз российским журналистам во время визита главы МИДа Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Лавров приезжал в Нью-Йорк в апреле для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Журналисты, которые должны были его сопровождать, разрешений на въезд так и не получили.
The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес репортера своего московского бюро и потребовала немедленно его освободить.
Эвану Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет он жил в Москве, освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ.