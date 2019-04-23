В Северодвинске спустили на воду первую подлодку-носитель «Посейдона»

АПЛ «Белгород» способна нести беспилотную многоцелевую систему «Посейдон», которая может применяться против авианосцев и кораблей противника и поражать цели на межконтинентальной дальности

«Посейдон» (Фото: пресс-служба Минобороны РФ)

На судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Белгород» — первый носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», сообщает корреспондент РБК. Присутствующим на церемонии журналистам запретили снимать подлодку на фото и видео ввиду особой секретности проекта.

В феврале этого года Минообороны впервые показало испытания океанской многоцелевой системы «Посейдон». На них запечатлены подготовка к запуску и несколько секунд после пуска. Успешные испытания ядерной энергоустановки для «Посейдона» были проведены в декабре 2017 года.



В оборонном ведомстве ранее рассказывали, что беспилотник будет применяться против авианосцев и кораблей противника «на любых направлениях океанского театра военных действий», а также против объектов береговой инфраструктуры, которые будут поражаться на межконтинентальной дальности.

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