Минобороны показало видео испытаний подводного беспилотника «Посейдон»

Минобороны опубликовало на своем канале в YouTube видео, на котором показана новая океанская многоцелевая система «Посейдон».

Видео: Минобороны России / YouTube

Внешне подводный беспилотник напоминает большую торпеду. На кадрах показана работа гребного винта, вертикального и горизонтального руля. «Главным преимуществом «Посейдона» является практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника», — указывается в сообщении Минобороны в Facebook.

Беспилотник будет применяться против авианосцев и кораблей противника «на любых направлениях океанского театра военных действий», а также против объектов береговой инфраструктуры, которые будут поражаться на межконтинентальной дальности. В Минобороны напомнили, что в декабре 2017 года прошли успешные испытания ядерной энергоустановки для «Посейдона».

Впервые о новом подводном беспилотном аппарате рассказал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта. «Посейдон» сможет нести на себе ядерный заряд, плыть «на очень большой глубине» и с высокой скоростью преодолевать расстояния между континентами. По словам главкома ВМФ адмирала Владимира Королева, перехватить беспилотник будет «практически невозможно». В мае глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявлял, что характеристики «Посейдона» останутся в тайне.