ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,83 62,99 EUR Нал. 74,03 73,14 USD Бирж. 63,43 +0,47 EUR Бирж. 73,62 +0,29 USD ЦБ. 62,90 +0,47 EUR ЦБ. 73,13 -0,11 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7397,00 -5,80 IMOEX 2287,64 -0,31% RTSI 1136,21 -0,74% Brent 72,17 -0,22% DJIA 25199,29 +0,32% Nasdaq 7854,44 -0,01%
Минобороны показало видео испытаний подводного беспилотника «Посейдон»
Лента новостей
Госдума поддержала в первом чтении повышение пенсионного возраста 13:06, Экономика В Киргизии задержали мэра Бишкека 13:05, Общество ЦБ впервые отчитался о выявлении поддельных двухтысячных купюр 13:05, Финансы Эксперты поддержали выделение выходного для прохождения диспансеризации 12:55, Общество На Урале арестовали обвиняемого в убийстве финалистки конкурса красоты 12:55, Общество Следователи начали проверку после аварийной посадки Як-42 в Домодедово 12:40, Общество Пилот Владимир Шуляк — об ответственности и быстроте принятия решений 12:39, РБК и Тест печени В РЖД пообещали изучить проект постройки скоростной магистрали в Чечне 12:39, Общество Топ-менеджер Utair спрогнозировал сокращение числа авиакомпаний в России 12:29, Бизнес Розенбаум опроверг сообщения о своем онкологическом заболевании 12:24, Общество От шоу-рума до теплицы: в Москве выбрали лучшие городские проекты 12:23, Недвижимость Минфин рассказал о планах насчет принадлежащих «ФК Открытие» акций ВТБ 12:17, Финансы Нейроинтерфейсы: реальный телекинез, искусственная сетчатка и игры 12:17, РБК и Ингосстрах «Газпром» заключил пятилетний контракт с «Зенитом» на €57,5 млн 12:15, Общество Минобороны показало видео испытаний подводного беспилотника «Посейдон» 12:15, Политика Путин учредил почетное звание для журналистов 12:13, Общество «Роскачество» разработало рекомендации по выбору формы для школьников 12:07, Общество Крупнейший ретейлер России зафиксировал рост продаж пива на ЧМ-2018 12:04, Бизнес Бюджет вернет нефтяникам до 600 млрд руб. в рамках налогового маневра 12:04, Бизнес Путин наградил орденами Ирину Винер-Усманову и отца главы Минпромторга 12:03, Общество Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 12:03, РБК и Schneider Electric ОПЕК и США увеличивают добычу: почему нефть будет дешеветь 12:03, Quote Более 20 солдат пострадали при обрушении палатки на военной базе в США 11:55, Общество МВД проверит «фиктивные кредиты» лишенного лицензии Регионфинансбанка 11:54, Общество Город ангелов: Берлин глазами петербургского писателя 11:49, Стиль Минобороны показало видео подготовки к работе боевого лазера «Пересвет» 11:47, Политика Глава Digital Currency Group: курс биткоина уже достиг минимума 11:47, Крипто Тренд лета: как «заземление» влияет на здоровье 11:44, Стиль
Минобороны показало видео испытаний подводного беспилотника «Посейдон»
Политика, 12:15
0
Минобороны показало видео испытаний подводного беспилотника «Посейдон»

Минобороны опубликовало на своем канале в YouTube видео, на котором показана новая океанская многоцелевая система «Посейдон».

Видео: Минобороны России / YouTube

Внешне подводный беспилотник напоминает большую торпеду. На кадрах показана работа гребного винта, вертикального и горизонтального руля. «Главным преимуществом «Посейдона» является практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника», — указывается в сообщении Минобороны в Facebook.

Беспилотник будет применяться против авианосцев и кораблей противника «на любых направлениях океанского театра военных действий», а также против объектов береговой инфраструктуры, которые будут поражаться на межконтинентальной дальности. В Минобороны напомнили, что в декабре 2017 года прошли успешные испытания ядерной энергоустановки для «Посейдона».

Демонстрация силы: что показал Путин Федеральному собранию Еще 33 фото
Фотогалерея

Впервые о новом подводном беспилотном аппарате рассказал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта. «Посейдон» сможет нести на себе ядерный заряд, плыть «на очень большой глубине» и с высокой скоростью преодолевать расстояния между континентами. По словам главкома ВМФ адмирала Владимира Королева, перехватить беспилотник будет «практически невозможно». В мае глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявлял, что характеристики «Посейдона» останутся в тайне.

Теги: Минобороны , подводный беспилотник
Главное
Госдума поддержала в первом чтении повышение пенсионного возраста Экономика
Материалы по теме
Судостроитель пообещал сохранить в тайне свойства подводного беспилотника Политика
«Ростех» вооружит малые корабли «ракетами-убийцами» подводных лодок Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter